7 consejos para ahorrar luz en casa de forma eficiente

La energía eléctrica es un invento maravilloso que en la actualidad tiene aún más sentido, pues de ella depende el funcionamiento de dispositivos electrónicos, herramientas de trabajo y electrodomésticos. El recurso es muy útil, pero los costos que genera no so tan lindos, por eso es clave aprender a ahorrar luz.



Por más pequeño que sea el elemento qué tenga conectado a la corriente eléctrica, su consumo energético se va sumando de a poco. Apagar o desconectar los aparatos o luces que no use contribuye al ahorro de luz, lo que se traduce en cuidado del medioambiente y su bolsillo.

Además, esto puede contribuir a la seguridad, pues dejar algunos aparatos conectados durante largos períodos de tiempo aumenta el riesgo de problemas eléctricos. El calor se acumula y puede representar un riesgo de incendio.

Por lo anterior, aprender a ahorrar luz es una ventaja para garantizar su bienestar general. Aquí le contamos algunos consejos.

1. Cambie a bombillos LED

Los bombillos LED son la mejor opción para ahorrar energía. Consumen hasta un 80% menos que los bombillos incandescentes y tienen una vida útil mucho más larga.

Si tiene bombillos incandescentes en casa, es hora de cambiarlos por LED. Puede encontrarlos en todos los tamaños y potencias, por lo que seguro que obtendrá lo que necesita.

2. Aproveche la luz natural

Durante el día, abra las cortinas para aprovechar la claridad natural. Esto le ayudará a ahorrar luz porque no tendrá que encender los bombillos.

3. Apague los aparatos electrónicos cuando no los use

Los aparatos electrónicos consumen energía incluso cuando están en modo de espera. Por eso, es importante que los apague cuando si no lo va a utilizar durante más de 30 minutos.

4. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga

Lavar la ropa y los platos con la máquina llena es más eficiente que hacerlo a media carga. Si no tienes suficientes elementos sucios, espere acumular más.

5. Limpia los filtros de sus electrodomésticos

Los filtros de sus electrodomésticos se ensucian con el tiempo, lo que reduce su eficiencia. Para mantenerlos en buen estado, es importante hacer el mantenimiento al menos una vez al mes.



6. Utilice electrodomésticos eficientes

Este tipo de dispositivos consumen menos energía que los convencionales. A la hora de comprar un electrodoméstico, es importante comprobar su etiqueta de eficiencia energética. Los que tienen una etiqueta con una A son los más eficientes.

7. Plante árboles

Los árboles proporcionan sombra y ayudan a refrescar el aire. Plantar algunas especies alrededor de su casa puede ayudar a reducir su consumo de energía en refrigeración.

8. Apague las luces al salir de una habitación

Un hábito simple, pero efectivo y que a veces se olvida. Siempre recuerde apagar las luces para evitar el consumo innecesario de energía.

9. Invierta en energías renovables

Si es posible, considere la posibilidad de instalar fuentes de energía renovable en su hogar, como paneles solares.