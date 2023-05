Actriz de cine para adultos fue invitada a dar clase en importante universidad norteamericana

La australiana Angela White, conocida en la industria del cine para adultos como la ‘Meryl Streep del porno’, fue la invitada especial a una clase de estudios cinematográficos de la Universidad de California Santa Barbara (USCB). Sus seguidores afirmaron enamorarse aún más de ella después de verla en el ámbito académico.



En sus redes sociales, la actriz agradeció a la profesora Constance Penley por haberla invitado a ser ponente en el “innovador curso” de estudios cinematográficos en la UCSB, una clase donde, desde su concepto, se “aborda la pornografía como digna de una investigación seria, como género y como cultura popular”.

White empezó en la industria porno desde 2003 y sus 20 años de carrera también han estado marcados por un fuerte interés por el análisis de la sexualidad y los géneros. En 2011 se graduó con honores en la Universidad de Melbourne en Estudios de Género y, posteriormente, haría un año en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Durante esos años creo su propia casa productora, participó en espacios políticos como una abanderada de los derechos de las trabajadoras sexuales y su tesis de investigación fue publicada como uno de los trabajos destacados en “"The Routledge Companion to Media, Sex, and Sexuality".

En 2019 fue nombrada como intérprete del año por los premios AVN, los llamados Óscar del porno. En su discurso de aceptación aseguró estar honrada por el galardón, además de estar “agradecida de trabajar en una industria donde expresar mi sexualidad y vivir mi verdad alentada y celebrada”.

“Gracias a los increíbles estudiantes que hicieron preguntas bien informadas y que invitan a la reflexión sobre mi carrera como intérprete/director, mi investigación académica y mi tiempo en la política”, relató Angela, quien manifestó que la investigación académica sigue siendo uno de los intereses que desea retomar a futuro.

Sus compañeros de la industria para adultos celebraron su participación en un espacio académico, entre ellos la actriz Violet Myers, quien destacó "la forma en que habla tan bien de la industria y sale ahí fuera y nos representa de una forma tan positiva y prestigiosa”.

Así mismo, los seguidores de su contenido admitieron que verla en este escenario cambió su perspectiva sobre ella, diciendo que estas participaciones ayudaban a romper “todos los estereotipos”.

“Lo gracioso es que, actualmente, eres probablemente mi artista favorito, pero esto me hace querer conocerte más”, comentó uno de los usuarios de Instagram.

“Mi paso por la industria para adultos ha sido el más gratificante de mi vida. He trabajado con personas que me inspiran y he hecho amistades para toda la vida”, expresó en un post de Instagram.