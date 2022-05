Aída Victoria Merlano y su prófuga mamá se reencuentran tras más de dos años sin verse

Aída Victoria Merlano llevaba más de dos años sin ver a su mamá, Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana desde 2019 cuando se escapó durante una cita odontológica. Desde entonces la excongresista está en Venezuela.

Precisamente hasta allí fue su hija a comienzos de abril, pero solo hasta ahora compartió un video en sus redes sociales del momento de ese encuentro con su mamá. Lo hizo a propósito del Día de la Madre.

Publicidad

“Me hiciste una mujer fuerte y decidida, me enseñaste a enfrentar los problemas con ‘la cabeza alta y los ojos bien abiertos’. Me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das. Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, escribió Aída Victoria Merlano en su publicación.

Sobre la visita, la joven manifestó anteriormente que la situación de su mamá en Venezuela “es bien compleja". Segú ella, “mi mamá no está libre, ni en casa por cárcel”.

Publicidad

Aída Merlano fue condenada a 11 años y cuatro meses por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.