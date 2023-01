¿Cómo se recuperará la economía tras la pandemia del coronavirus?

En las últimas semanas, se ha generado una volatilidad en los mercados financieros con caídas históricas en Colombia y el mundo.

El dólar ha subido rápido y superado los 4.000 pesos y esto está ligado al nerviosismo y la incertidumbre que por cuenta del COVID-19 tienen los mercados.

"¿Cuándo hay incertidumbre? Voy a dar un ejemplo sencillo para que la audiencia lo capte: no sabemos si hay vida en otros planetas, eso es incertidumbre, hay especulación de que sí o de que no, pero no lo sabemos, en este momento los mercados no saben qué hacer, están esperando que se mitigue la pandemia, para poder tomar decisiones más de largo plazo", explicó Jorge Enrique Rodríguez, director de Posgrados en Ciencias Económicas de la Universidad Libre de Bogotá.

El impacto en el crecimiento de la economía dependerá de la evolución de la pandemia, así como la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta, del estado y la resiliencia de los sistemas de salud.

"Estamos tratando de mitigar la pandemia a través de soluciones de corto plazo, por ejemplo medicinas, el aislamiento. Pero proactiva es hacia el futuro, una forma es invertir en desarrollo, en investigación y desarrollo", añadió el docente.

Además, advierte que la estabilidad económica del país depende del gasto público.

“La economía se va a recuperar lentamente, esperando la mitigación de la pandemia, los resultados de la mismas, pero hay algo que generó pánico, miedo, a acercarse a otras personas, el miedo a los grandes grupos, eso se va a tardar un tiempo en resolverse y tenemos que esperar el ejemplo de otros países que ya empezaron a salir al mercado", puntualizó.

Aunque la prioridad número uno es contener la propagación del virus en el país para minimizar el impacto directo, lo principal, según el experto, es mantener la calma y tratar de hacer que las decisiones sean lo más racionales posible.

“Esperemos que la economía se abra poco a poco, para el bien de todos y que sea muy estudiada, y que el esfuerzo que estamos haciendo no se pierda de pronto por el afán", dijo.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la crisis del coronavirus ha impactado a los países de América Latina con la reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, el empeoramiento de las condiciones financieras, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas.