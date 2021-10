Día Mundial de la Alimentación, una fecha para resaltar la labor del Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos trabaja para mitigar el hambre de al menos 40 millones de colombianos. Y es que la situación de muchas familias en Bogotá y en Colombia es más que preocupante.

Lo más paradójico es que el país tiene cómo producir el suficiente alimento para todos.

"Nuestro país tiene tierras que no se aprovechan, desgraciadamente en nuestro país el 40% de lo que se produce o no se cosecha o no se transporta adecuadamente o no se puede comercializar. Hay hambre y no porque falte comida", explica el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos.