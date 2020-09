“Hay desesperanza”: en Universidad Libre ayudan a jóvenes a superar crisis causada por la pandemia

Los jóvenes siempre han estado en el radar de los académicos de la Universidad Libre. En Pereira siguen muy de cerca los problemas como el desempleo de este sector de la población, que, según el DANE, llega al 30 %.

Además, analizan la falta de oportunidades, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar para ayudarlos a enfrentar la crisis económica y social que se agravó en el país por cuenta de la pandemia.

Los académicos, junto a sus estudiantes, buscan cercanía, llevando voz de aliento y de superación personal a los jóvenes tras la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 , donde la alta cifra de desempleo tiene un gran impacto en los fenómenos sociales de violencia y delincuencia.

"Esta situación, y la que seguramente se va a visibilizar a consecuencia del fenómeno de la crisis económica y social que estamos viviendo, hará que el impacto en la juventud sea mayor al que estamos teniendo”, dice la doctora Claudia María López, docente investigadora de la Universidad Libre.

Agrega que esto ocasiona “que sean ellos las principales víctimas de esas cifras de desempleo radiografiada justamente en esa falta de oportunidad laboral".

Esta falta de educación y empleo se termina traduciendo en un tema de subsistencia para estudiantes y jóvenes.

Publicidad

"Las necesidades que tienen nuestros jóvenes van más allá de ese primer empleo porque, en ocasiones, hay que trabajar desde antes de terminar estudios, porque, en ocasiones, hay que tener una responsabilidad en casa y la familia", señala la investigadora.

La alerta está en prevenir fenómenos sociales como la trata de personas y otras violencias en contextos educativos.

“La trata tiene un indicador muy interesante, sobre todo en una de sus modalidades. En lo que tiene que ver con la explotación sexual infantil hay involucrados jóvenes menores y, por ende, mujeres”, afirma.

Considera que “hay un factor fundamental de ser joven, tener la necesidad de un proyecto de vida, para poder llegar a ser una posible víctima". Asimismo, resalta que los jóvenes se han visto emocionalmente muy afectados por la situación social del país.

Publicidad

"Hay una carga de angustia y desesperanza que pasa por distintos ámbitos, dilemas entre poder trabajar o no, ganar los suficiente o no, tener un reconocimiento o no", sostiene.

La recomendación de los académicos está en escuchar las voces de los jóvenes, integrarlos, que sean más participativos en las decisiones, en los distintos ámbitos e, incluso, en las políticas públicas, con el objetivo de transformar las condiciones sociales.