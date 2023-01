Para qué sirven y cómo funcionan los créditos de libranza

Si va a sacar un crédito bancario o en la compra de un artículo a plazos, le puede interesar. Es rápido y casi nunca exigen fiador, aunque tiene limitaciones.

A la hora de los pagos le dan mayor tranquilidad al usuario y más garantías a la entidad crediticia.

Esta modalidad consiste en que usted compra un artículo o un servicio para pagar en varias cuotas, o pide un préstamo en un banco o cooperativa y autoriza a su empleador para que le descuente por nómina el valor de la cuota quincenal o mensual y se la consigne directamente a su acreedor.



Este crédito le da más tranquilidad a su acreedor, por lo cual, generalmente le otorgan una tasa de interés más baja.

Muchas entidades comerciales o financieras hacen convenios con las empresas para agilizar este tipo de créditos de libranza, pero no es obligatorio que exista dicho convenio.

Normalmente, la empresa para la que usted trabaja debe aceptar su autorización para que le haga dichos descuentos. Una vez usted autoriza a su empresa para que le hagan los descuentos, no puede suspenderlos.

Eso sí, usted puede ir en cualquier momento a la entidad que le prestó y pagar todo el saldo adeudado, lo que obviamente pondrá fin a los descuentos por nómina.

La libranza tiene limitaciones. Por ejemplo, los descuentos por nómina no pueden superar más del porcentaje permitido sobre el nivel de su salario o pensión, ya que usted debe recibir el mínimo vital y eso lo debe vigilar su empleador.

El tope de las libranzas para el descuento máximo es hasta el 50% del salario. Otra limitante es que quien le hace el préstamo se fija en que usted tenga un contrato estable, pues persisten dudas legales de si a usted le pueden o no descontar de sus cesantías el saldo que le deba a la entidad crediticia.

Por todo esto, el crédito de libranza no se usa para adquirir un bien costoso como una vivienda, pero es ideal para comprar electrodomésticos, tecnología, seguros, ropa, o para pagar sus vacaciones, o servicios odontológicos y médicos.