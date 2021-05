¿Qué es la nómina electrónica y cuáles son sus beneficios?

La nómina electrónica es un documento similar al de la común y ordinaria que se venía trabajando de manera física.

“Con la orden del estatuto tributario sobre la implementación de la facturación electrónica, se genera un anexo necesario para aquellos que son contribuyentes obligados a declarar renta, empleadores, para que también registren de manera electrónica la nómina, reportando los pagos, las deducciones, los activos, que se le hacen a los trabajadores, de manera que eso lo pueda consolidar la DIAN al momento de declaración de renta", dijo Édgar David Pérez, docente del área laboral de la Universidad Libre.

A través de la resolución 018 de 2021, se determina, en escala, la cantidad de trabajadores de una empresa. La DIAN habilitará su sistema desde el próximo 30 de mayo.

"En empresas de más de 251 trabajadores, plazo hasta el primero de julio; hasta 150 trabajadores, hasta el primero de agosto, y, al final, plazo hasta el primero de diciembre en empleadores que tengan un solo trabajador para generar esa nómina electrónica", afirmó el experto.

Estos procesos habilitarán el uso de las tecnologías de la información, ahora de cara al desarrollo de la gestión de talento humano de las empresas.

"Ya no vamos a manejar archivos grandes, el trabajador va a contar con acceso rápido y oportuno a esas nóminas, que antes eran desconocidas, porque muchas de las empresas ni las entregaban. Y no vamos a gastar tanto papel, no vamos a ocupar espacios físicos", señaló.

Publicidad

Todo quedará enlazado con el sistema de información de la DIAN y obligará la bancarización del empleo en Colombia.

“Todavía se maneja mucho pago en efectivo y eso ayuda mucho a la informalidad y vulneración de derechos de los trabajadores", anotó Pérez.

Claramente, esto representa nuevos costos para el empleador.

“Desafortunadamente, sí hay una serie de cargas e imposiciones a los empleadores, que originalmente montaron su negocio para hacer zapatos, ropa, y a eso deberían dedicarse, pero, en el camino, el Estado les está imponiendo una cantidad de adiciones, que es enfrentarse a las autoridades administrativas, contratar contadores, sistemas o tecnologías de la información, y todo eso despista o desmotiva el hecho de ser empleador en Colombia", sostuvo.

Con la implementación de la nómina electrónica, para los trabajadores serán más claros sus pagos.