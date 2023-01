Sindicalizarse no es delito: conozca en qué consiste este derecho de los trabajadores

La asociación o sindicato se crea con el fin de promover y defender los intereses comunes.

Aunque hay más de 22 millones de trabajadores, los afiliados a los sindicatos en Colombia escasamente llegan al 6 por ciento.

Publicidad

El derecho de sindicalización está garantizado en el país no solo por la Constitución, sino por convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Este derecho se traduce en que cualquier trabajador público o privado, sin importar su nivel o responsabilidades laborales, puede crear una asociación o sindicato, para promover y defender los intereses comunes a él y sus compañeros.

Los únicos que no pueden sindicalizarse son los miembros activos de la fuerza pública.

Publicidad

Un sindicato se puede crear en cualquier entidad pública o privada, de cualquier sector o actividad económica, sin importar su tamaño o ubicación geográfica en el país.

Generalmente cada sindicato cobra una cuota o aporte mensual a sus afiliados, cuyo monto es de libre determinación en sus estatutos. Usted puede afiliarse a uno o más sindicatos al tiempo.

Publicidad

La afiliación y permanencia en un sindicato es libre y espontánea.

Aunque a los empleadores no les gusten los sindicatos, es ilegal que presionen a los trabajadores para que no creen el sindicato o para que no se afilien y más ilegal aun, sería despedirlos por haberse sindicalizado.

Existen personas sindicalizadas que, por ley, tienen una protección especial. Los fundadores de un sindicato, durante los primeros seis meses. Quienes se afilien al sindicato antes de que este sea inscrito ante el Ministerio de Trabajo, por seis meses y hasta diez miembros de la junta directiva del sindicato también tendrán estas ventajas. Lo que se traduce en que no los podrán despedir, trasladar o desmejorar sus condiciones laborales, salvo que haya previamente una justa causa.

Para crear un sindicato se requieren por lo menos 25 trabajadores. Si no los hay en la misma empresa, podrían asociarse trabajadores de diferentes empresas similares, lo que se llamaría un sindicato de industria.