'Alimentos para aprender' ya tiene seis millones de beneficiarios

Juan Carlos Martínez, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, realizó un balance del programa que tiene por objeto el acceso, la permanencia y el bienestar en el establecimiento educativo.

“Antes era un programa que cubría parcialmente solo una primaria en Bienestar Familiar, pero ahora es un programa que llega hasta grado 11. Requería una estructura institucional que se comunicara con las 96 entidades territoriales certificadas en los más de mil municipios”, comentó Martínez en Noticias Caracol Ahora.

Acerca de los avances de la iniciativa, el director de la Unidad de Alimentos para Aprender también destacó que “este no era un programa que fuera política de Estado, no tenía garantía estable de recursos, no había ninguna obligación de la Nación ni de entidades territoriales de garantizar la continuidad de los recursos de una vigencia a otra”, pero ya se convirtió en ley.

Además, mencionó que la situación requería cambios normativos para evitar que simplemente se sancionara a los contratistas y los niños se quedaran sin atención.

Los beneficiarios del programa Alimentos para aprender en los últimos años pasaron de 5,3 millones a 6 millones y, en la zona rural, de 1,7 a 2 millones. Asimismo, subrayó el aumento en días de atención, pues pasaron a cubrirse los 190.