Su paquete de datos se agota más rápido al usar estas aplicaciones

Ya sea que tenga un plan de celular postpago o uno prepago, cada mes su paquete de datos se renueva. En algunos ciclos puede que le dure más, otros puede sentir que no le alcanzó, todo va a depender del uso que le dé y las aplicaciones que use, pues no todas consumen la misma cantidad de gigas.



Cada aplicación tiene funciones y objetivos diferentes, por eso su consumo de internet es distinto. Por ejemplo, las aplicaciones de mensajes, siempre y cuando solo reciba texto, no consumen muchos gigas, mientras que las aplicaciones de streaming de videos y audio pueden acabar rápidamente con su paquete de datos.

Además, debe tener en cuenta que el consumo de internet no solo se produce cuando abre una aplicación y la usa. Estas también usan gigas porque siguen funcionando en segundo plano, y actualizan sus datos o realizan otras tareas. Así mismo, descargar archivos a través de aplicaciones contribuye al bajo rendimiento de su paquete de datos.

Aplicaciones que más consumen su paquete de datos

Analizando estudios de diferentes compañías que se encargan de medir el rendimiento de las redes móviles y el comportamiento y relación de los usuarios con el internet, las aplicaciones móviles que más consumen internet son las siguientes:



Aplicaciones de streaming de video y audio

Las aplicaciones de streaming de música, y sobre todo de video, pueden consumir una gran cantidad de datos. Si reproduce videos, estos siempre consumen datos. De igual forma, si reproduce música o radio, hacerlo en alta definición puede terminar con su paquete de datos.

Algunas de las aplicaciones de este tipo más usadas en Colombia y que consumen su paquete de datos son:



Youtube

Spotify

HBO +

Prime Video

Redes sociales

Las redes sociales, sobre todo de mensajería instantánea, no consumen tantos datos porque solo transmiten texto, pero si descarga archivos pueden consumir más datos. Por la naturaleza de algunas redes, que son solo de fotos y videos, estas sí pueden acabar con su paquete de datos rápidamente.

Algunas de las aplicaciones de este tipo más usadas en Colombia y que consumen su paquete de datos son:



Instagram

TikTok

Navegación GPS

Las aplicaciones de navegación GPS pueden consumir una gran cantidad de internet, ya que tienen que descargar mapas y datos de tráfico. Algunas de las aplicaciones de este tipo más usadas en Colombia y que consumen su paquete de datos son:



Google Maps

Waze

Así puede ahorrar datos en las aplicaciones móviles

Hay algunas acciones que puedes hacer para ahorrar datos en las aplicaciones móviles: