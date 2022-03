Así orienta Nutresa a las comunidades para lograr estilos de vida sostenibles y saludables

Hoy es impensable que el crecimiento empresarial no vaya de la mano con el desarrollo social. Por eso, ahora más que nunca, el sector privado busca y trabaja en iniciativas que generen cambios positivos en la comunidad, sobre todo en aquellos núcleos sociales con mayores dificultades para acceder a ayudas o programas de las empresas o del propio Estado. Uno de estos programas con más tradición es el de ‘Nutresa quiere a los niños’.

Esta estrategia ha acercado e involucrado a este importante grupo empresarial con la comunidad y, sobre todo, con los más pequeños. El propósito del Grupo Nutresa con esta iniciativa es la construcción de un mundo mejor y que el desarrollo sea para todos. Luis Felipe Salazar Llinás, líder de Gestión Social de la Fundación Nutresa, habló explicó en qué consiste esta iniciativa.



¿De qué se trata ‘Nutresa quiere a los niños’?

Es una estrategia implementada por el Grupo Nutresa desde hace más de 20 años. Se inició como una estrategia que se incorporaba a las instituciones educativas rurales a través de kits escolares y la hemos venido fortaleciendo durante los últimos años, favoreciendo la permanencia y el acceso en la educación y, al mismo tiempo, favoreciendo y promoviendo el estilo de vida saludable.

Uno de los pilares de esta campaña es la entrega de kits, ¿desde cuándo lo vienen haciendo y cuántos han entregado?

Desde 1994, hemos logrado entregar 150.000 kits escolares en todo el país. A través de estos kits, tratamos de mitigar este riesgo de deserción y promovemos la permanencia y el acceso a la educación. Lo innovador de estos kits escolares es que no solo incluyen diferentes elementos como cuadernos, cajas de colores, cartucheras, lápiz, borrador, sino que incluye una cartilla y una guía para que los maestros puedan desarrollar estos estilos de vida saludables. Incorporamos un componente de actividad física, alimentación balanceada y otro componente de prácticas claves de higiene.

¿Qué papel juegan en este trabajo con los niños la alimentación saludable, la actividad física y las prácticas de higiene?

Nuestra estrategia de vida saludable fue diseñada en el 2013 con el Ministerio de Educación, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos. El trabajo que hacemos lo hacemos directamente en la institución educativa con los maestros y rectores. Desarrollamos capacidades en estos maestros para que luego, en actividades lúdicas con los estudiantes, logremos incidir en esta toma de decisiones para una mejor alimentación, para realizar ejercicio y poner en práctica estos hábitos de higiene. Nuestro trabajo es directamente con ese maestro, que luego incide en estos niños y niñas de las instituciones educativas.

Cuando ustedes hablan de comunidades saludables, ¿a qué se refieren?

Comunidades saludables es uno de nuestros pilares estratégicos de la Fundación Nutresa. No solamente hablamos de estilos de vida saludables, sino que tenemos un componente de seguridad alimentaria y básicamente queremos desarrollar prácticas para incidir en estos dos temas.

En el tema de seguridad alimentaria, estamos trabajando en programas para la promoción y construcción de sistemas de alimentación sostenible en comunidades rurales y urbanas. Estamos trabajando también de la mano con 19 bancos de alimentos en el país y hacemos parte de la Asociación de Bancos de Alimentos. Por el lado de vida saludable estamos trabajando en esta estrategia de ‘Nutresa quiere a los niños’.

¿En qué regiones se ha puesto en marcha esta iniciativa?

Hemos llegado a más de 2.600 instituciones educativas en 200 municipios del país. Estamos implementado esta estrategia con una gran cobertura y hemos hecho presencia en casi todos los departamentos.

¿Y los niños cómo reciben estas campañas y estos programas?

Si hablamos de los logros, desde lo social, hemos logrado generar alegría y bienestar. Las actividades las hacemos en las instituciones educativas y no solo convocamos a los estudiantes y los docentes, sino a toda la comunidad escolar. Es un momento de goce y de disfrute de los niños también con sus familias y eso ha sido positivo.

Luego, en los procesos de desarrollo de capacidades, incidir, como lo he dicho, positivamente en esta toma de decisiones para poner en práctica estos hábitos saludables. Ha sido uno de los principales resultados y es el gran foco de nuestra estrategia, desarrollar estas capacidades de los niños y niñas.

Tenemos muchos testimonios de ellos felices cuando reciben ese kit, que incluye un portacomidas tipo sanduchera. Los niños a veces dicen ‘para guardar el sándwich’ y en otros lados, ‘para traer a la escuela el arroz y la carne’. En las diferentes zonas, reciben los elementos sin perder sus tradiciones y cultura. El impacto que hemos tenido en cada uno de los niños y maestros ha sido maravilloso.

Si pudiera hablarnos de las satisfacciones que le ha dejado el programa ‘Nutresa quiere a los niños’, ¿qué nos diría?

Las satisfacciones, todas. Hago parte de la organización desde hace 7 años y he podido recorrer el país con esta y otras estrategias de la Fundación Nutresa y se llena el corazón. Como colombiano, me siento orgulloso de lo que hacemos, me siento feliz de compartir en los territorios esas capacidades y compartir un poco de felicidades, lo que llevamos desde la empresa y lo que recibimos de las comunidades también.

