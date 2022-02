Así reaccionó Aída Victoria Merlano tras recientes declaraciones de su mamá

A través de sus historias de Instagram, Aída Victoria rompió el silenció y dio su opinión respecto a la denuncia que hizo su mamá sobre corrupción electoral en el departamento de Atlántico.

Hace algunos días, Aída Merlano habló desde Venezuela, lugar donde permanece después de fugarse de Colombia, y explicó que no solo ella había participado en el caso de corrupción en el Atlántico, sino que mencionó nombres como Alejandro Char.

“Colombia es un chiste que se cuenta solo. Cuando mi mamá salió a hablar de todas esas cosas tan fuertes y tan delicadas, yo dije ‘Dios mío, a mí en cualquier momento me van a pegar un tiro por ahí'. Y luego entendí que a la gente le importa más el chisme del romance que las denuncias que ella está haciendo”, respondió.

“Yo en esas vainas no me meto, no me interesan y no son mi problema”, escribió Aída Victoria en su historia.