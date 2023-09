Cinco razones para convencerse de tener un gato como mascota

Tener una mascota puede ser beneficioso para sus amos no solo por la felicidad que estos traen al hogar, sino por los impactos que pueden tener en la salud física. Hámsteres, perros, peces y gatos son unas opciones que usted puede tener en casa, pero la pregunta es por cuál de ellas debe decantarse.

Si entre sus opciones está tener un gato, aquí hay cinco razones por las que debería tener uno:

1. Mejora su salud mental

El primer impacto que puede notar al tener un gato es que su salud emocional se ve reconfortada. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos asegura que una mascota proporciona consuelo y apoyo, por lo que influyen en el estado de ánimo.

Así mismo, estudios indican que acariciar a un gato puede reducir los niveles de cortisol, es decir, de la hormona que controla el estrés.

2. Aumenta sus defensas

También está comprobado científicamente que tener un gato puede ayudarlo a mejorar su sistema de defensas. En particular, tener esta especie ayuda a ser menos propenso a sufrir de asma, atopía y rinitis.

Cabe precisar que, según un estudio de la Universidad de Antioquia, estos beneficios son más efectivos si se tienen mascotas a temprana edad (hasta los seis años). Aseguran que “la protección adquirida dura a través de toda la adultez”.

3. Silenciosos pero terapéuticos

El sonido emitido por esta especie, llamado ronroneo, no es muy fuerte, por lo que no lo incomodará tanto como podría hacerlo el ladrido de un perro. Además, según la fundación canadiense Meow, que se dedica a rescatar gatos, el ronroneo de esta especie está entre los 25 y 240 Hz, un rango de frecuencia que “acelera el proceso de curación de heridas y alivia las migrañas”.

Incluso, según afirma Meow en su sitio web, en el mundo se practican “terapias de sonido” con ronroneos de gatos como una forma de medicina holística.

4. Control de plagas

Por instinto, los gatos son animales de caza. Su instinto les permite limpiar el hogar de plagas, principalmente roedores e insectos.

5. Independencia

Los gatos tienen fama de ser animales toscos, pero realmente son muy cariñosos. Lo que sí es cierto es que son muy independientes, hecho que representa un beneficio si usted busca un mascota cuyo cuidado no le comprometa tanto tiempo.

Es importante advertir que esto no significa que tener un gato no requiere compromiso, pues sí es necesario contar con los recursos económicos y el tiempo para atenderlo, pero puede ser más flexible. Tener un gato no implica dedicarle tiempo para pasearlo todos los días, y su aseo es más fácil.

Si lo convencen estas razones, recuerde que a la hora de buscar el gato que llevará a casa, la mejor opción es la adopción. Así como la mascota lo ayudará a mejorar su calidad de vida, a través de la adopción usted puede ayudar a un animal abandonado a encontrar un hogar, lo que le daría estabilidad, confianza y una vida digna.