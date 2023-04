‘Ciudad Presidio’: obra de Santiago Gamboa que contiene sus reflexiones personales más profundas

En el libro Ciudad Presidio, del colombiano Santiago Gamboa, el autor hace una reflexión personal de diferentes aspectos de la vida y condensa sus pensamientos en los escritos que tardó casi tres años en depurar y pulir. Una obra que comenzó en medio de la pandemia y que sale a la luz en el marco de la Feria Internacional del Libro en Bogotá 2023.



De acuerdo con el autor Santiago Gamboa, gracias a la crisis mundial causada por la pandemia de COVID-19, hubo un cambio en la humanidad “en la sensación de sentirse frágiles” y gracias a ella es que surge la reflexión acerca de cómo se puede convivir mejor con el planeta para que no sigan surgiendo este tipo de cosas.

En medio de las páginas que contiene su libro Ciudad Presidio, los pensamientos más profundos del autor quedaron inmortalizadas con palabras, mientras revela aspectos que marcaron su vida y su profesión, su amor por escribir y por la literatura.

Gamboa confesó que antes de lanzar este libro, escribió más de 600 páginas en borrador, plasmando una infinidad de ideas sin tener claro con exactitud de qué manera iba a terminar, pero teniendo en mente más o menos el tipo de novela que quería escribir: “Ahí entro con mi pequeño ejército para pulir y arreglar todo lo que hay para concebirla como es su mejor forma”.

Una de las reflexiones que plantea Gamboa es la “injusticia del arte” y pone como ejemplo la historia del pintor Vicent Van Gogh, quien murió en la pobreza a sus 38 años, sin gozar del éxito que sus obras le atribuyeron tiempo después. Asimismo, señala que “no hay antigüedad en el arte” y el hecho de que alguien lleve escribiendo hace 30 años no quiere decir que sea mejor que alguien que recién comenzó a hacerlo.

Publicidad

Por otro lado, señala que los gustos de las nuevas generaciones han ido cambiando de acuerdo con los avances tecnológicos propios de la época. En este sentido, señala que obras de gran complejidad como Rayuela pueden ser poco atractivas entre los jóvenes que tienen gusto por cosas más inmediatas.

Finalmente, asegura que la lectura siempre debe ser libre y las personas no deben preocuparse por leer aquellos libros que realmente no les gusta, pero que se encuentran en la biblioteca personal: “En esta vida no vinimos a sufrir y mucho menos con algo tan maravilloso como la lectura”.