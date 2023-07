Cliente de bar arrancó el papel de la pared de un baño para limpiarse: insólito acto

Una insólita denuncia se hizo viral en redes luego de que la cuenta en Twitter @SoyCamarero compartiera que el cliente de un bar arrancó el papel de la pared de un baño para limpiarse luego de hacer sus necesidades.

“Cuando crees que lo has visto todo en la hostelería, llega uno y arranca el papel pintado de la pared para limpiarse...”, se lee en la publicación.

Las fotos evidencian cómo esta persona arrancó el papel de una pared al lado del sanitario. Las reacciones no se hicieron esperar frente a este hecho calificado por muchos como una falta de educación.

“Lo lógico es que si no hay papel, por el motivo que sea, se le pida educadamente al personal. Dejemos de normalizar el vandalismo y la falta de educación”, “normalicemos pagar por ir al baño, seguro que más de uno se lo pensaría”, “lo primero que uno hace, por regla general, es antes de hacer sus necesidades en un baño asegurarse que haya papel higiénico, y suficiente. Sería lo más lógico”.

La cuenta @SoyCamarero del influencer Jesús Soriano de Valencia, España, expone aquellas situaciones a las que están expuestos día a día los meseros.

“Lo que tenemos que ver y aguantar… y no hay camareros. ¿Alguno de ustedes, que no son camareros, soportaría esto en su trabajo? Recordemos que no en todos los sitios tienen personal de limpieza y les toca a los propios trabajadores. Ojo lo que hay por ahí!”, comentó una persona a propósito de este episodio del baño.

Para Soriano “el sector de la hostelería está muy mal valorado. Hay que saber ser camarero, pero también hay que saber ser cliente”.



En la imagen se puede ver que hay un gran rollo de papel higiénico, el cual habría sido colocado luego de lo sucedido con el papel.

Sin embargo, para muchos hay justificación para este tipo de actos que solo dejan en evidencia falta de empatía con las personas que trabajan en el establecimiento y demás clientes.