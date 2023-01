Este profe se las ingenió para que sus alumnos conozcan el mundo desde la comodidad del salón

Gracias a su ingenio, los estudiantes pueden conocer rostros y voces de otros jóvenes con quienes se conectan a través de internet.

La mayoría de estos estudiantes de grado once jamás han montado en avión. Eso no quiere decir que no conozcan el mundo de primera mano. Ellos son alumnos de sociales de Hernán López en el colegio Marsella en la localidad de Kennedy en Bogotá y gracias a su docente han tenido contacto con adolescentes en más de 30 países.

Todo comenzó cuando López conoció a un colega en Corea del Sur a donde llegó tras ganar una beca en educación y tecnología. “El profesor conectaba las aldeas alrededor de Seúl con su colegio y gracias a él empecé a buscar la manera para llevar esto a mi colegio y encontré que Microsoft tiene una comunidad de educadores con los cuales se pueden hacer estos intercambios”, cuenta el profesor.

Para la rectora de este plantel la mejor parte del ejercicio es la que permite que los estudiantes conozcan mejor su propio país.