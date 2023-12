¿Cómo prevenir el guayabo? Ponga en práctica estos consejos

“Me pasó como agua” es una frase común en las fiestas en Colombia y se usa para dar a entender que la bebida alcohólica que se está ingiriendo no se siente fuerte. Pero lo cierto es que el alcohol no es agua pura, y aunque la sensación no de cuenta de ello, puede que sí le genere efectos fuertes que deriven en una resaca, o guayabo, como se le conoce popularmente.

Cómo se sienta al día siguiente de la fiesta va a depender del tipo de alcohol y las cantidades que consumió, de su organismo y pequeñas acciones que puede hacer para que el guayabo no dañe sus celebraciones. Es preferible prevenir la resaca que combatirla, por eso a continuación listamos lo que puede hacer:

Hidrátese siempre

El guayabo se produce por la deshidratación. Aunque suene paradójico, al ingerir bebidas alcohólicas su cuerpo tiende a perder más líquidos porque esas sustancias actúan como un diurético. Por eso, para evitar la resaca hay que hidratarse antes, durante y después de beber.

Antes de comenzar a brindar, asegúrese de estar bien hidratado. Intercale cada bebida alcohólica con un vaso de agua y, después de la celebración, beba agua antes de irse a dormir.

Aliméntese correctamente

¿Sabía que lo que come puede afectar la intensidad de su resaca? Elegir alimentos que ayuden a contrarrestar los efectos secundarios no deseados de una noche de fiesta es clave.

Entre los alimentos más recomendados para combatir la resaca se encuentran los plátanos, porque son ricos en potasio; los huevos, porque son ricos en proteínas y aminoácidos; el aguacate, porque es rico en grasas saludables; y los jugos de frutas porque son una buena fuente de vitaminas y minerales.

Descanse

Dormir lo suficiente es crucial. Un sueño reparador ayuda a su cuerpo a sanar más rápido y a restaurar su equilibrio natural. Si es posible, tome una siesta corta durante el día para tener energía durante la fiesta.

Conozca sus límites

No tenga miedo de decir no a otra copa y mantenga el control del tipo y la cantidad de alcohol que consume. Espaciar sus bebidas y elegir opciones más ligeras puede marcar una gran diferencia.



¿Por qué se produce el guayabo?

El funcionamiento del hígado es la respuesta a esta sensación. Este órgano de su cuerpo es el héroe, pues trabaja arduamente para descomponer el alcohol en sustancias menos perjudiciales. Sin embargo, este proceso tiene sus contra, porque se produce toxinas que generan efectos contrarios y que pueden contribuir a esa sensación general de malestar. Además, el metabolismo acelerado debido al alcohol puede afectar la calidad del sueño, generar cansancio y fatiga al despertar.

Por otra parte, la misma esencia de las bebidas alcohólicas ayudan a producir el guayabo. Estos productos tienen congnéres, que son sustancias químicas producidas durante la fermentación y destilación del alcohol. Estas están presentes en diferentes tipos de bebidas alcohólicas, pero algunas contienen más que otras.



Es así como dependiendo del tipo de alcohol y la cantidad que se ingirió, se pueden intensificar los efectos del guayabo. De igual forma, el organismo de cada persona influye. Algunas personas tienen enzimas que metabolizan el alcohol más eficientemente, mientras que otras pueden experimentar una resaca más intensa.