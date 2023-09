¿Qué se debe hacer ante la mordida de un perro?

Los perros, por ser animales de compañía, son vistos como inofensivos y, aunque la mayor parte del tiempo puede que algunos lo sean, no hay que olvidar que su instinto puede despertar en cualquier momento. A veces la cola, las orejas y la posición de la mascota puede dar indicios de que está alerta y hay que ser precavidos al acercarse, pero en otros momentos puede que ataque de repente sin dar tiempo para reaccionar.

Cuando un perro ataca, la herida puede variar dependiendo de la raza y la situación. En algunos casos, la mordida puede convertirse solo en un susto que deja unas marcas leves, pero, en otros, esta puede ser profunda. En casos graves, puede ocasionar hematomas, lesiones de tendones o articulaciones y/o desgarros de tejidos.

En cualquier situación es importante reaccionar a tiempo para evitar consecuencias que pueden ser mortales. A continuación, unos pasos básicos que usted debe realizar para cuidar su salud:



Lave sus manos antes de manipular la herida.

Lave la herida. No importa su profundidad, es importante desinfectar la herida con agua -preferiblemente caliente- y jabón.

Verifique la profundidad de la herida.

Si tiene ungüento antibacteriano en casa, aplíquelo después de lavar la herida.

Si la herida es profunda y sangra, haga presión con un paño o toalla limpia y seca.

Una vez el sangrado se detenga o disminuya, ponga un vendaje.

Por último, es importante precisar que en cualquier caso se debe acudir al médico para que valore el daño y recete los medicamentos pertinentes. Es importante aplicar una vacuna antirrábica o antitetánica para evitar consecuencias graves. Así mismo, podría recetar un antiinflamatorio si el caso lo amerita.

La prevención es la clave

Si bien es importante saber qué hacer ante una emergencia ocasionada por el ataque de un perro, es mejor prevenirlos.

En primer lugar, analice las posiciones del animal y si nota que está alerta no se acerque mucho ni haga movimientos bruscos que lo alteren. Eso se aplica incluso si el animal es suyo. En caso de que el animal no le pertenezca y, aun cuando este no esté en posición de alerta, no debe acercarse sin preguntarle al dueño.

Si el animal es suyo y percibe que este usualmente está alerta o intenta atacar seguidamente, es importante que consulte con un etólogo, es decir, un veterinario experto en comportamiento animal. La persona experta podrá indicarle cómo tratar a su perro para que cambie su conducta y evitar los ataques.