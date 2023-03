Conmoción por muerte repentina de tiktoker de 30 años y madre de dos hijos

Gran conmoción ha causado en redes sociales la repentina muerte de Jehane Thomas, una tiktoker y madre de 2 hijos, que tenía apenas 30 años. “Su fallecimiento fue totalmente inesperado y todos estamos absolutamente desconsolados”, escribió Alyx Reast, amiga de la mujer.

Jehane Thomas acumulaba miles de seguidores en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde compartía su día a día. Era madre de un niño de 3 años y un bebé de tan solo un año.

Días antes de su fallecimiento, la mujer documentó en sus redes sociales que no se encontraba bien de salud y estuvo casi una semana hospitalizada.

“Si has estado siguiendo mi historia en IG y TIKTOK, sabrás lo difícil que ha sido mi semana, no solo física sino también mentalmente. Seis días de ingreso en el hospital y finalmente estamos en camino de solucionar estas migrañas”, escribió el 11 de marzo.

Al día siguiente de ese mensaje, la tiktoker compartió que ya había sido dado de alta y estaba de regreso en casa con sus pequeños.

“Le enviaré un correo electrónico a mi neurólogo y veré qué plan de acción tiene porque no puedo seguir viviendo así”, expresó la mujer sobre su salud.

Su amiga, que creo una cuenta de Gofundme para recaudar dinero para los niños, reportó que el deceso de Jehane ocurrió el 17 de marzo.

“Nada traerá a los niños a su madre de regreso, pero esperamos que brinde algo de alivio a su familia, sabiendo cuán amados y apoyados son”, manifestó Alyx.

En otra de sus últimas publicaciones, Jehane se refirió al diagnóstico más reciente de los médicos por los fuertes dolores de cabeza que sufría.

“Me diagnosticaron neuritis óptica hace unos meses después de casi 2 años de que me dijeran que mis migrañas estaban relacionadas con el estrés. Entonces pensaron que tenía esclerosis múltiple, que se descartó (por ahora), pero ahora la presión en mi cabeza literalmente me tumba”, aseguró la tiktoker.

Muchos de sus seguidores se mostraron consternados por la triste noticia.

“Fuiste la mejor mamá y mantuviste a tantas personas, incluyéndome a mí, entretenidas y felices todos los días. Todos vamos a extrañar tu personalidad burbujeante, divertida y dulce y nunca te olvidaremos. Mis pensamientos están con su familia y amigos en este momento horrible”, son algunos de los mensajes que se leen en su perfil.