Conozca el trabajo soñado para los jóvenes en Colombia, según un estudio

Un estudio realizado por Remitly Promise Delivered, basado en las principales búsquedas de Google en cada país respecto a la pregunta “cómo ser… (nombre del trabajo)” reveló que, en la actualidad, los jóvenes en Colombia quieren ser influencers.

Un estudio realizado a partir de las principales búsquedas de Google de cada país, reveló cuál es la profesión con la que sueñan los jóvenes en Colombia. Captura de pantalla gráfico Remitly

Si bien no existe una tarifa universal que determine cuánto dinero se ganan las personas que viven de esta profesión, ya que esta depende del nivel de interacción de los usuarios con los videos publicados y su alcance, se estima que un creador de contenido podría llegar a cobrar hasta 100 dólares por cada 10 mil seguidores en una publicación patrocinada.

Según FeedPixel, la calculadora virtual de monetización de videos de TikTok, “una vez que la cantidad de seguidores de perfil alcance los millones y la participación se mantenga lo suficientemente alta (más de 7%), podría cobrar tarifas de 5 cifras por videos patrocinados”

Para el docente de Derecho Laboral, Iván Jiménez, esta inclinación de los jóvenes por el oficio se debe principalmente a los hábitos de consumo que se van desarrollando en la sociedad, “cuando tenemos el celular en la mano consumimos el contenido de influencers y youtubers, que se convierten en un modelo a seguir”, comenta.



El experto resalta que esto demuestra el impacto y el crecimiento que ha tenido la industria creativa, especialmente en redes sociales, pero que a nivel laboral representa un tema complejo.



Por un lado, Jiménez asegura que hay muchos factores enfocados en la empleabilidad de los jóvenes, ya que se presenta una dificultad a la hora de vincular a esta población dentro de las empresas traiciónales y deben someterse a procesos donde se pide mucha experiencia que aún no tienen. Esta problemática hace que los jóvenes “vean la alternativa de creación de contenido como una oportunidad en la que solo se necesita un celular”, puntualiza.

Sin embargo, el docente advierte que las personas solo alcanzan a ver lo positivo de esta forma de generar ingresos, sin considerar el proceso creativo que hay detrás, donde se pueden invertir entre 8 y 15 horas diarias para planear un contenido corto. “Hay una perspectiva juvenil de que es una forma de ganar dinero fácil, pero puede llegar a ser más duro que un trabajo común”.

Finalmente, asegura que los demás empleos no van a desaparecer porque la perspectiva de los jóvenes va transformándose con el tiempo, y generar dinero en este mundo digital es más complejo de lo que puede parecer. “Empezar a monetizar no es tan sencillo… Quienes están ahí es porque han logrado que la gente consuma su contenido. No es solo hacer contenido por hacer”, asevera.