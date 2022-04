¿Cuál es el secreto de una entrevista? María Elvira Arango da cátedra en su libro ‘1.000 preguntas’

‘1.000 preguntas’ es el libro de María Elvira Arango, directora de Los Informantes, quien contó por qué la pregunta es tan importante para el periodista. Además, cómo se logra que un personaje desnude su alma frente a un entrevistador.

Aquí está la conversación con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Juan Roberto Vargas: ¿Cómo nace este libro, 1.000 Preguntas?

María Elvira Arango: “Todo nace con una pregunta, en la vida, y no solamente lo digo por nosotros los reporteros. Y me pareció que 1.000 preguntas era perfecto porque uno siempre tiene mil preguntas para hacer y en este trabajo tan difícil que es preguntar, aunque parece sencillo, realmente lograr que alguien se siente frente a una cámara y le cuente a uno sus pecados, o sus logros, o sus miedos, o sus triunfos, pues tiene un valor enorme. Hay de todo, y escoger los personajes fue difícil, pero la idea era poder publicar unas de las entrevistas que he hecho, que preguntar es lo que he hecho toda la vida.

Juan Roberto Vargas: La frase “el que pregunta encuentra” está escrita en el libro y me encantó. ¿Esa frase la define a usted?

María Elvira Arango: Ese era un posible título. Dije “perfecto, el que pregunta encuentra”, pero como el libro no se trata de la autora, sino de los personajes, me pareció mejor lo de 1.000 preguntas porque realmente son preguntas que uno le hace a la gente que son personaje, porque son entrevistas en momentos particulares de estas 23 vidas que están ahí.

Juan Roberto Vargas: Recuerdo una reflexión de Juan Esteban Costaín en el prólogo. Muchos creen que preguntar es fácil, pero convencer a alguien que tiene una historia difícil de que se siente, y si es con una cámara de tv más. ¿Cómo se prepara María Elvira?

María Elvira Arango: Hay que investigar el personaje, afortunadamente tenemos el acceso ya de simplemente entrara a ver qué es lo que hay de esa persona, pero hay que llamar a las fuentes, a los amigos, a los enemigos, a las personas que trabajaron con él o ella, a los que estudiaron con él o ella, a todas las personas que los conocen, que tienen algún acceso para uno tener herramientas y llegar a preguntar, pero sobre todo es como prepararse para que la persona diga algo que no ha dicho antes.

Juan Roberto Vargas: Ahí viene otro tema, ¿cómo convencer a alguien que se siente a hablar de cosas que pueden ser sus vergüenzas, fechorías, tragedias, tristezas o alegrías?

María Elvira Arango: Primero yo creo que con la gratitud. De pronto porque hacemos esto todos los días nos parece muy natural que la gente nos tenga que pasar al teléfono, nos tenga que atender para una pregunta del noticiero; uno da por hecho que la gente debe sentarse a contestar. Me parece que con la gratitud por delante: ‘venga siéntese, cuénteme su historia, yo estoy agradecido que frente a una cámara se anime a desnudarse y me cuente’.

Juna Roberto Vargas: Luego de la preparación y convencer a la persona, ya viene el ejercicio del diálogo. Uno viendo los personajes piensa que convencer a Rodolfo Llinás, que no es un señor fácil, de que desnude su alma, y hace lo mismo después con Hernán Peláez, con Mónica Lehder. ¿Cómo aborda uno a estos personajes para llegarles a esa fibra en la que digan ‘yo a esta periodista le voy a contar cosas que no he contado’?

María Elvira Arango: Yo creo que hay una ventaja y es el tiempo de sentarse uno. Tenemos el tiempo de un programa como Los Informantes o para un libro, en donde es sentarse a conversar y a tratar de ganarse la confianza de esa persona y yo creo que eso también lo dan los años, los años de un oficio respetuoso y juicioso en donde la gente siente por lo menos que está en buenas manos.

Juan Roberto Vargas: Hay 23 personajes, pero hay mil entrevistas, ¿cómo las escogió?

María Elvira Arango: Fue difícil, quería hacerlo gigante, quería hacer 50 personajes, y pues era un libro grande, no se pudo, entonces empezamos a ver qué hacíamos. Pepe Mujica me parece un bicho raro que no es un político, porque si metía a los expresidentes, que eran los de política, primero, quedaban sobre un momento particular de elecciones. En cambio, si usted mete el testimonio por ejemplo de Ingrid Betancourt, así esté en política ella, pues es el testimonio de su secuestro en su momento. No meterle tanta política a todo, para refrescarnos un poquito.

Juan Roberto Vargas: Hay científicos, actores, héroes desconocidos, que no solamente desnudan su alma y cuentan cosas que no han contado, pero además terminan hasta peleados y dicen ‘no me parece’. ¿Cuál es el secreto del éxito de una entrevista?

María Elvira Arango: Lograr que la gente se conecte con sus propias emociones es difícil, porque todos son superduros cuando están frente a una cámara, tratando de no llorar o no expresar realmente, entonces cuando la cosa es natural, cuando son espontáneos, cuando usted siente que la persona usted puede decir este es el carácter de tal personaje, yo creo que el trabajo se hizo realmente bien

Juan Roberto Vargas: ¿Pasa que María Elvira se involucra emocionalmente y termina llorando con el personaje?

María Elvira Arango: Sí, yo soy llorona. Me gusta porque realmente me siento identificada, siento empatía con la gente para lo bueno y para lo malo también.

Juan Roberto Vargas: Ese tema es clave porque uno lee entrevistas con personajes como con Rodolfo Llinás, como Alicia Machado, pero también lee uno entrevistas con exguerrilleros, con el hijo de Pablo Escobar, con la viuda de Pablo Escobar, gente que tiene muchas vergüenzas, fantasmas, pero usted termina generando esa empatía. ¿Cómo hace para tener empatía y no terminar solidaria con personas que despiertan sentimientos tan difíciles y dolorosos?

María Elvira Arango: Es complicado, pero también el trabajo del periodista es conocer la otra persona, uno no va ni con la bandera ni a juzgar a nadie, ni es nuestro trabajo, no vamos como jueces, sino vamos a escuchar la versión de esa persona y yo creo que a veces nos ha faltado eso a los periodistas, escuchar, escuchar lo que la otra persona tenga para decir. Yo creo que eso ayuda mucho para que las entrevistas tengan esa calidez, es lo que tiene el libro 1.000 preguntas.

Juan Roberto Vargas: Veo muchos personajes internacionales, pero el grueso de personajes es colombiano y está atravesado lo que somos como colombianos, nuestras desgracias, nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente. ¿A través de eso personajes cómo describe a Colombia?

María Elvira Arango: Yo creo que los personajes que forman parte de nuestra historia están marcados por la violencia, casi todos, por las dificultades, pero también por la resiliencia. Ver esos testimonios de gente que, a pesar de todo tiene ganas de vivir, a pesar de todo tiene esperanza de que este va a ser un mejor país; de que estamos construyendo, con todos los errores y las embarradas y las metidas de pata, un país mejor.