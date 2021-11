Daniel Habif le pone trampas al miedo en su nuevo libro

Somos seres humanos vulnerables. Vivimos, sentimos, somos emocionales, nos irritamos, luego sonreímos. Nuestro estado de ánimo es como un parque de atracciones: unas veces estamos arriba, otras abajo y qué decir de los vacíos; esa adrenalina que se siente en el estómago. Así es nuestro día a día o al menos el mío en donde admito siento alegría, tristeza, soledad, ansiedad. Y ¿saben qué? ¡Siento "miedo" y lo acepto, convivo con él y hasta es un buen amigo mío!

Y cuando supe que Daniel Habif estaba lanzando un libro con esta tema, lo busqué y con mi espíritu de periodista le hice muchas preguntas que me inquietan sobre el miedo y que, a lo mejor, son preguntas que se hacen otras personas. Espero que les sirva igual que a mí.

Pilar Schmitt: Daniel, tremendo acertijo el del miedo, ese que paraliza, ¿cómo usarlo a favor?

Daniel Habif: Totalmente, sigue siendo un monstruo de mil cabezas, querida. Por más estudios y por más aproximaciones aún sigue teniendo un velo de misterio. Pero bueno, gracias a Dios, también la ciencia en los últimos 20 años ha descubierto más acerca del miedo y todo lo que se ha descubierto en las diferentes etapas de la humanidad.

Pilar Schmitt: ¿Qué es el miedo, Daniel? ¿Cómo lo defines?

Daniel Habif: Es un estado no placentero, son sensaciones no placenteras y, por lo general, tienen dos propósitos: uno protegerte. Protegerte de peligros ya sean reales o irracionales. Y el otro propósito que tiene es encontrar otras cosas que sean de tu interés y que te generen también mucha adrenalina. Digamos también, que el miedo es la adrenalina de algo que valdrá la pena intentarse.

Daniel Habif, a sus 37 años, es uno de los conferencistas más reconocidos en Latinoamérica. Se ha destacado por sus frases motivacionales, por sus mensajes de apoyo y por el libro Inquebrantables' publicado en 2019 y galardonado por los Premios SEPA en 2020. Ahora publica Las trampas del miedo en el que trabajó durante 4 años.

Daniel conoce muy bien los alcances de su libro: "No es un libro clínico, ni es un libro que busca sustituir una terapia, es un libro educacional, informativo, inspiracional que te invita a hacer un recorrido bastante salvaje por la dimensión biológica, sicológica y espiritual del miedo."

Daniel, quien en sus conferencias inspira para ser inquebrantable y enfrentarse a la vida, admite que como ser humano es vulnerable y que el haber sentido angustia, estrés, desesperación lo hizo cuestionarse y emprender este viaje de escribir "Las Trampas del miedo", en donde entrega un arsenal de datos y ejercicios fáciles de practicar para desmantelar miedos paralizantes, tomar decisiones y trazar propósitos: "En muchas ocasiones me ha dejado sobre las cuerdas y en otras ocasiones me ha servido como motor".

"Claro que yo tengo muchos miedos y claro que a veces me da miedo pararme frente a unas 10 mil o 30 mil personas. Hay veces que no me quiero subir al escenario porque me da un ataque de pánico y olvido todo lo que tengo que decir y tartamudeo y sudo y me dan ganas de ir al baño. ¡Claro que sí! Pero ese es el momento justo en donde te toca definir si ser o no ser valiente. En donde tienes que decidir el qué dirás o el qué dirán. En donde tienes que decidir que vale el riesgo y no la pena", me comenta Habif.

Las trampas del miedo se encuentra en formato digital y en audiolibro. Para Habif el miedo no se puede negar: "El reto no sé si sea acabar con él o aprender a balancearlo. Aprender a vivir con sus tensiones sin que nos paralice, sin que nos deje completamente estáticos. Porque negar el miedo sería negar a la humanidad entera. El miedo es una extraordinaria forma de supervivencia, ¡imagínate que no viviéramos sin miedo!"

Pilar Schmitt: ¿Es decir, no hay que hundirse en el miedo sino crecer con él?

Daniel Habif: También, claro. La mente es mucho más caótica que la realidad. Entonces hay que aprender a identificar esa realidad a intervenirla, balancearla y claramente utilizarla a tu favor.

Pilar Schmitt: ¿Cómo encender esa llama, cómo ponerle combustible, no paralizarse y seguir hacia delante y por dentro estar muerto de susto?

Daniel Habif: Son tantas las expectativas que nos condenan, que nos condenamos a una cantidad de incertidumbre gigantesca de indecisiones. Porque nos valoramos por lo que producimos o nos valoramos por cuanto nos quieren los demás, por cuánta relevancia tenemos por nuestro intelecto. Hay tantas cosas por las que sustentamos nuestra valía como seres humanos. Debemos hacerle frente a esto o mínimamente a vivir con cierto orgullo.

Le doy las gracias a Daniel por todas estas palabras y este libro se convierte en inspiración para otros y para mí. Y es fantástico sentir que este monstruo de mil cabezas, que siempre está latente, podemos aprender a derrotarlo con todas las armas del corazón, la parte espiritual y la fe.

Aceptar los miedos es de valientes... ¿Y usted está listo, para aventurarse en este mundo desafiante y enfrentarlo con la armadura del corazón?