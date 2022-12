De ser míster Latinoamérica a convertirse en mujer: así fue la transformación de Sofía Avendaño

En el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión , se conoció la historia de Sofía Avendaño, quien contó cómo fue su proceso de transformación de hombre a mujer. Y es que antes de su cambio de sexo, la modelo era conocida por ser míster Colombia internacional 2015, título que obtuvo gracias a su espectacular cuerpo.



"Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, pues obvio, por algo me operé… Yo era un personaje que estaba representando un género, en lo que era genéticamente y sentía que estaba jugando a ser Juan Esteban. Y llegó un momento en que se cansó y no quiso ser Juan Esteban, quiso ser Sofía", señaló.

Y es que cuando aún era Juan Esteban, su musculoso cuerpo y las facciones de su rostro le ayudaron a convertirse en míster Colombia y luego en míster Latinoamérica.

"No me arrepiento de los títulos masculinos que gané, porque son logros de Sofía también. Si ese chico se ganó un reinado es porque tenía la mano de una mujer adentro que estaba puliendo", expresó.

Sofía Avendaño, de 32 años, nació en la comuna 13 de Medellín y, gracias al modelaje y las cámaras, inició su proceso de transformación. Recordó que, desde la niñez, vecinos del lugar resaltaban sus facciones y lo confundían con una niña.

"Como era una niña atrapada en un cuerpo de hombre, tenía una guerra mental interna. Nunca me imaginé que ese niño modelara, viajara. Eso no me lo imaginé, imagínate poder llegar a esto y ser una niña… Creé a Juan Esteban tal como a Sofía le gustan los hombres", añadió.

El cambió de sexo duró algunos meses, relató Sofía Avendaño, quien afirmó que aún se siente insegura y cuida cada aspecto que le permite sentirse como una verdadera mujer. Después de la cirugía, viajó a Estados Unidos para convertirse en bailarina.



Sofía Avendaño comentó que "lo que pasa conmigo es como si Paulina Vega desapareciera y dijera 'soy Roberto o Daniel', sé que es un impacto fuerte que una persona conocida por certámenes de belleza masculinos reaparezca convertida en otra persona".

Aunque ahora es una mujer, la modelo asegura que su personalidad sigue siendo la misma y que su familia nunca sintió el cambio.