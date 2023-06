Diego Guauque entrega detalles de su recuperación tras dura cirugía: "Ya tengo más pelito"

El periodista Diego Guauque no para de sorprender a sus seguidores, que siguen dándole sus muestra de apoyo a través de redes sociales. Recientemente contó, de buen ánimo y con “más pelito, pues me está volviendo a crecer”, cómo avanza su batalla contra el cáncer.



A través de su Instagram, medio por el cual Diego Guauque ha mantenido informados a quienes están pendientes de su salud, el periodista de Séptimo Día se refirió a lo que ha sucedido en su proceso luego de la cirugía en la que le extrajeron el sarcoma que le fue diagnosticado en enero pasado.

“Hace 22- 23 días estaba en plena cirugía, la cirugía más importante de mi vida. Hoy, como lo pueden ver, pues ya estoy mucho mejor, avanzo en fisioterapia, en ejercicios, me alimento mejor, ya tengo más pelito, pues me está volviendo a crecer, y estoy bien de ánimo”, comentó Diego Guauque.

Asimismo, Diego Guauque compartió detalles de los procedimientos a los que se someterá en los próximos días.

“Ahora posiblemente una quimioterapia, como para barrer si quedaron residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma. O lo más probable es que vengan varios ciclos de radioterapia. Nunca me han hecho radioterapia durante este semestre, entonces es una novedad para mí, pero eso me lo determinará el oncólogo esta semana”, señaló.



El periodista también fue enfático en afirmar que sigue avanzando con motivación para lograr su total recuperación.

“Con mucha buena fe, con mucho optimismo, porque el sarcoma me lo sacaron, eso es lo más importante, me sacaron ese bicho, ya sin eso evidentemente es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer. No fue fácil, ahí vamos, falta la última etapa de sanación, pero vamos bien”, puntualizó Diego Guauque.

Fue el pasado 6 de junio cuando el comunicador abandonó el hospital en el que permanecía internado desde el 29 de mayo.

“Después de ocho días de postoperatorio, largo, difícil, doloroso y duro, por fin tengo hoy salida. Voy para la casa a seguir mi proceso de sanación, a comer la comidita de la casa, en la camita, y a seguir con este proceso”, dijo en ese momento.

Luego de la cirugía, el comunicador social agregó que uno de los aspectos que lo alegraba eran las reacciones de sus familiares, en especial de su esposa, hija, papás y hermanos: “Se les ilumina la cara y si ellos están felices Dieguito está feliz”.