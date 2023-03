Diego Guauque se rapó después de su primera quimio: “Decidí coger el toro por los cachos”

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, tomó una decisión radical: raparse la cabeza después de su primera quimio ante la inminente caída de pelo que evidenció “fácilmente” en la ducha y mientras se peinaba, todo ello en medio de su lucha contra el cáncer.

“De un momento a otro comencé a acumular unos parches en la cabeza imposibles de disimular”, escribió junto a la foto que posteó en su cuenta de Instagram, donde ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre el tratamiento médico al que se ha sometido luego de que le descubrieran un sarcoma abdominal.

“Decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. ‘Vamos a tomar medidas más severas’, le dije a mi peluquero”, relató Diego Guauque sobre el proceso para raparse la cabeza.

Su estilista “empezó con la dos; sin embargo, los parches... Lo intentó con la uno, prosiguió con la 0,5, pero las manchas blancas no desaparecían. Además, mi pelo continuaba frágil y débil ante el más ligero toque”, narró.

Fue entonces que, según él, el peluquero le dijo con resignación: “tocó con la patillera, hermano”.

"Hágale pues, papá, sin miedo", fue la respuesta de Diego Guaque, reconociendo que con su decisión sintió “un asomo de tristeza”.

“Algunas veces estuve con el pelo muy bajito, pero nunca así: calvo, recalvo”, comentó con algo de humor.

Ahora que Diego Guaque se ve sin pelo cree que es algo positivo porque “es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor”.

E invitó a sus seguidores a tomarle “del pelo a esta foto" y continuar "sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”.

La caída de pelo no fue el único síntoma que sufrió Diego Guauque tras su primera quimio.

“Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande, pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, relató en una de sus publicaciones en redes.

También reveló que toma medicamentos para manejar el malestar corporal y, además, algunas tabletas para “poder dormir” y “estar tranquilo”.

Diego Guauque ha admitido que este proceso “no ha sido fácil, me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera”.