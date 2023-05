Diego Guauque se somete a cirugía crucial por el cáncer: “Necesito de sus oraciones y buena energía”

Este lunes, 29 de mayo de 2023, el periodista Diego Guauque será sometido a una nueva cirugía por el cáncer que padece. A través de redes sociales, pidió a sus seguidores que oren por él para que el procedimiento sea exitoso.

Por su parte, Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque, dio detalles de la intervención: será para sacar definitivamente el tumor.

“Twitter necesito tu magia: el amor de mi vida entra a cirugía mañana para sacar definitivamente su tumor. Necesitamos de sus oraciones para que esta intervención salga perfecta, no se afecten otros órganos y superemos este capítulo de nuestras vidas. Se los pido de corazón”, escribió Alejandra Rodríguez el domingo en la noche.

Twitter necesito tu magia: el amor de mi vida entra a cirugía mañana para sacar definitivamente su tumor. Necesitamos de sus oraciones para que esta intervención salga perfecta, no se afecten otros órganos y superemos este capítulo de nuestras vidas. Se los pido de ❤️. — Aleja Rodríguez C. (@alejroca) May 29, 2023

Diego Guauque, reconocido periodista de Séptimo Día, programa de Caracol Televisión, concedió una entrevista a Laura Acuña, donde habló de lo que han sido para él estos cinco meses tras el diagnóstico.

“Yo digo que el primer tiempo de mi vida se acabó justo el 31 de diciembre de 2022”, manifestó.

Luego de unas vacaciones en Argentina con su esposa e hija, a su regreso a Colombia en enero de 2023, el periodista tuvo que acudir al médico debido a que presentó molestias de salud. Sin embargo, no llegó a imaginar el diagnóstico que le esperaba: sarcoma abdominal.

“Uno dice esta vaina por qué a mí, ni siquiera había tenido, tampoco en mi familia, nada de antecedentes y yo duré con esa preguntica como uno, dos días”, relató.

Diego Guauque lleva varios meses de tratamiento y quimioterapia para tratar el cáncer. “El problema del sarcoma mío, que además es un cáncer que no es tan común como los otros, como los que uno escucha siempre, es que no hay como los suficientes estudios porque a mí me dio ese bicho y yo le digo al médico: ‘¿a mí por qué me dio eso?’ Me dijo: ‘hermano, las células un día como que las suyas se salieron del cauce, es como ganarse una lotería invertida y le tocó a usted’”.

Durante el programa La Sala de Laura Acuña en Youtube, Diego Guauque se refirió también al cariño de la gente que ha recibido durante este tiempo.

“De esto yo he sacado muchas cosas bonitas y una de esas cosas bonitas es sentir de verdad todo ese cobijo de la gente, cómo me arroparon, y eso me sirve. A quién no le va a gustar que tú entres y publiques una foto, un video contando x noticia buena o mala, y encuentras, en el caso mío, miles de personas mandando mensajes tan bonitos, tan tiernos, tan espirituales, te dan consejos y eso me fortalece”, contó.

Además, mencionó qué es lo que más miedo le causa debido a su enfermedad.

“A mí lo que más miedo me da es defraudar o poner a sufrir a mi familia, o sea que diga yo que una ausencia mía cómo pondría a mi esposa, a mi hija, a mis papás, el dolor, provocar ese dolor. Yo por ejemplo en las noches, cuando estaba en la cínica, decía: Dios mío dame fuerzas porque yo no puedo hacerle daño a mi familia”, concluyó.