Diego Guauque sobre la pérdida de su riñón: "Es como el sacrificio"

En entrevista con La Red, programa de Caracol Televisión, Diego Guauque contó que, producto de su lucha contra el cáncer, le extirparon uno de sus riñones durante su última cirugía. El periodista dio detalles de cómo ha sido su proceso de su recuperación.



“Las primeras noticias buenas se presentaron cuando se descubre que el sarcoma (el tipo de cáncer que padece) se debilitó. O sea, se redujo en un 28%. También existía la posibilidad de que, pese a las quimioterapias, el sarcoma siguiera así, porque ocurren casos donde el sarcoma continúa del mismo tamaño o incluso crece, entonces fue una muy buena noticia", contó en el programa.

Sobre la pérdida de su órgano, Diego Guauque dijo lo siguiente: "El riñón se fue. Ahora tengo uno, es como el sacrificio. Esto no fue que nada más el sarcoma se fue de mi vida y ya. No, o sea, se marchó, pero es como esos malos de las películas que se vengan. Ahora vivo con un riñón, es una situación normal, lo he asimilado bien".

Por el momento, Diego Guauque afirmó que se encuentra en proceso de radioterapias y señaló que la intervención quirúrgica fue un "renacer", teniendo en cuenta que el cáncer fue eliminado en su totalidad.

"Ahora estoy viviendo el segundo tiempo, siempre le pedí a Dios que me dejara vivir. Tengo ya dos cumpleaños: el 9 de abril, mi fecha de nacimiento; y el 29 de mayo, que es mi ‘cumplevida’. Es mi renacer", puntualizó el periodista.



Seguidores de Diego Guauque le enviaron mensajes de fortaleza y aseguraron que es un "guerrero" y ejemplo de lucha. "Eres inspiración", "Hermano, un abrazo grande. Me alegra que haya salido adelante con su tema de salud. Dios es muy bueno y bondadoso", "El goleador de la vida. Vamos, Dieguito, vamos. Esa es la actitud", "Me alegra verte cada día mejorando, con la voluntad de Dios seguirás saliendo victorioso 😍😍" y "Te ves espectacular. Qué alegría, se nota la recuperación 👏👏👏👏👏👏👏👏👏" fueron algunos comentarios.

Se espera el pronto regreso del periodista a Séptimo Día y Caracol Televisión, su casa. Por ahora, anunció que escribirá un libro para relatar su proceso. ¡Fuerza, Diego Guauque!