Diego Guauque y su batalla contra el cáncer: “Ahorita estoy sufriendo una crisis”

Diego Guauque, periodista que lleva varios años en Séptimo Día siendo la voz de quienes denuncian distintos casos, está ahora enfrentando una batalla personal: la lucha contra el cáncer.



Luego de que en el mes de enero le diagnosticaran un sarcoma, tras un fuerte dolor de estómago y varios exámenes, Diego Guauque no ha dejado de compartir con sus seguidores los momentos vividos que, aunque reconoce que han sido duros, espera superar pronto.

“Mi enemigo, mi rival, es el sarcoma. Entonces, (dije) ‘bueno, hermanito, cuándo se va a ir de acá, qué vamos a hacer, cómo te vas a ir alejando, te tengo que vencer’. Estoy convencido de que lo voy a derrotar”, contó en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.



En el diálogo, Diego Guauque narró que en principio se preguntó “por qué me dio esta carajada a mí si no he sido mal tipo”, pero luego de procesarlo solo tuvo en frente una meta: “cómo me voy a sanar”.

Publicidad

Ya le realizaron una primera cirugía, sin embargo, esta no fue tan exitosa como estaba previsto. Duró 10 horas y aunque los médicos le dijeron que “no fue tan bien como creíamos”, al despertar sostuvo “me importa un chorizo, estoy vivo, sigo pa’ lante”.



“He llorado, claro, a veces me salen las lágrimas. Sobre todo, cuando uno ve que este sufrimiento no es solo de uno sino también de tu familia, entonces uno dice: ‘esto lo estoy provocando yo’”, comentó Diego Guauque, quien en medio de su batalla decidió raparse, pues ya se le estaba cayendo el pelo tras iniciar las quimioterapias, y ha bajado 10 kilogramos.

“Decidí coger el toro por los cachos y cambiar de look. ‘Vamos a tomar medidas más severas’, le dije a mi peluquero”, relató Diego Guauque hace unos días al hablar sobre el proceso para raparse la cabeza.

El periodista de Séptimo Día reconoció que “ahorita estoy sufriendo una crisis”, pero lejos de lamentarse por ello “también tengo que ver el lado positivo y tengo que decir: cómo le voy a sacar la oportunidad. Esto te transforma y para bien”.

Publicidad

“Estoy muy optimista con que las quimioterapias sean definitivamente el camino para sanarme. Todos los días voy aprendiendo”, enfatizó Diego Guauque.

Vea aquí la entrevista completa de Diego Guauque con La Red: