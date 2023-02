Diego Guauque y su primera quimioterapia: “No ha sido fácil, me da tristeza”

El periodista de Séptimo Día Diego Guauque compartió cómo va su proceso tras su primera quimioterapia, luego de que los médicos le encontraran un sarcoma abdominal.

Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, el comunicador relató detalles de su actual estado de salud.

“Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia. Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, indicó.

Además de dichos síntomas, Diego Guauque comentó que toma ciertos medicamentos para manejar el malestar corporal y, además, algunas tabletas para “poder dormir” y “estar tranquilo”.

Para concluir el metraje, el periodista de Séptimo Día relató cuál es su estado de ánimo en medio de esta dura batalla que enfrenta.

“No ha sido fácil, me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera. Si el sarcoma está así es porque la quimio lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y así estoy para dar la pelea”, concluyó.

Los seguidores de Diego Guauque no dudaron en enviarle mensajes de apoyo: “Ánimo, batallador de miles de historias”, “Con toda Dieguito, acá seguimos”, “Abrazos, Diego”.

¿Qué es un sarcoma, el tipo de cáncer que afecta al periodista Diego Guauque?

Diego Guauque, periodista que lleva más de 12 años en el programa investigativo del Canal Caracol Séptimo Día, contó a través de sus redes sociales que debido a un sarcoma que le habían identificado estaría alejado de su trabajo por algún tiempo.

Fue a principios del mes de enero, luego de unas vacaciones familiares, que sintió molestias en el abdomen y una vez acudió al médico fue diagnosticado.

Por medio de las redes sociales, Diego Guauque ha mantenido informados a sus seguidores sobre los avances en el proceso. En la cirugía, narró, “me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron y sacaron un buen trozo, no todo, porque está pegado a tres órganos. Así se va a saber exactamente el nombre y apellido de esta vaina”.

Según información de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el sarcoma es un tipo de cáncer que se origina en tejidos blandos, como los adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel y se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo.

Hay más de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos y algunos son bastante infrecuentes, señala este documento de la organización de lucha contra el cáncer.