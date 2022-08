Egan Bernal anuncia que vuelve a competir: “Yerba mala nunca muere 😉”

A finales del mes de enero, Colombia y el mundo del ciclismo se estremecieron luego de que el ciclista zipaquireño, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, Egan Bernal, tuviera un aparatoso accidente cuando entrenaba en las vías de Cundinamarca.



El pedalista sufrió múltiples fracturas y tuvo varias cirugías que lo llevaron a alejarse de la bicicleta por más de 6 meses. Sin embargo, los mensajes de apoyo y la voluntad de recuperarse hicieron que Bernal anunciara su regreso a las competencias internacionales mucho antes de lo esperado.

Este lunes, 15 de agosto, el deportista indicó que volverá a competir en el Tour de Dinamarca luego de un año, representando a su equipo el INEOS Grenadiers.

Publicidad

“Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto. Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽. Pdta. Yerba mala nunca muere 😉”, trinó Egan Bernal.

Lo duro no fue estrellarme contra un bus a más de 60 km/h, lo duro fue el levantarme, aceptar lo sucedido, empezar de cero y estar de vuelta con la cabeza en alto.



Mañana vuelvo a competir después de 1 año. Tour Of Denmark here we go 🧑🏽‍🦽



Pdta. Yerba mala nunca muere 😉 pic.twitter.com/XRm3Au7KgW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 15, 2022