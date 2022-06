Egan Bernal reacciona a conmovedor video de su mamá rapándose la cabeza: “Se ve hermosa 😍😍”

La mamá de Egan Bernal, que ha compartido en redes sociales su proceso tras ser diagnosticada con cáncer de mama, decidió raparse la cabeza y compartió el emotivo momento con sus seguidores. Uno de los primeros en reaccionar fue el campeón del Tour de Francia, que afirmó: “Se ve hermosa 😍😍”.

En la publicación de Flor Marina Gómez, ella comenta llorando que ese “es el paso más duro, pero nada, el cabello crecerá y seguro más fuerte y más bonito, lo importante es tener vida y ya, pa’ delante”.

En el texto que acompañó la publicación de la mamá de Egan, también les envió un mensaje “a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias”.

El hermano de Egan Bernal, Ronald Stiven, acompañó a su mamá y se rapó como ella.

Flor Marina reveló el pasado 11 de mayo que tenía cáncer de mama, pero sostuvo que no se sentía enferma y que de esta batalla saldía “victoriosa”.