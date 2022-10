‘El fabricante de historias’, de Alberto Medina, un viaje íntimo a la vida de Gabriel García Márquez

A propósito de la conmemoración de los 40 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriel García Márquez, en Bogotá, Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol, lanzó un libro que recoge 25 hitos de la obra y vida del escritor colombiano fallecido en abril de 2014 en México.



‘El fabricante de historias’ es el título del libro que reconstruye la historia del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Allí se descubren temas como la evaluación escolar que le hicieron a Gabo cuando tenía 15 años.

Publicidad

“En el plano mental, el alumno Gabriel García Márquez tenía memoria visual y selectiva, era divagador, su imaginación vivía exaltada, era preciso en sus razonamientos, reflexionaba constantemente y sus intereses eran intelectuales”, este es uno de los fragmentos del libro sobre el que Alberto Medina señala que “es de las cosas más bellas, porque ahí casi que estaba pintado el Gabo que venía, el Gabo grande que venía”.

Alberto Medina, seguidor empedernido de Gabo, lanzó la obra ‘El fabricante de historias’ en la librería Mercedes Carranza del Fondo de Cultura Económica, en Bogotá. Con sus palabras y con un marcado cariño hacia García Márquez busca invitar a audiencias jóvenes a iniciarse en la lectura del escritor.

Publicidad

“Es un proyecto para invitar a leer a Gabo, para que aquellos que no lo han leído empiecen a meterse por esos caminos”, reitera el subdirector de Noticias Caracol.



Publicidad

El libro parte de la riqueza narrativa de Medina y de las minuciosas ilustraciones realizadas por Juan Pablo Gómez para llevar al lector por un viaje íntimo hacia la vida de Gabo y del mito que lo ronda.

“Primero pensé en un público infantil y juvenil, para traerlos a Gabo, pero yo pensaba que eso no tenía ningún futuro si no le buscaba la Ilustración, la magia del dibujo, y la verdad creo que eso ilumina completamente lo que escribo, porque le da el sabor y le da la juventud al tema. Además que no podría ser de otra manera, porque Gabo es magia, entonces cualquier cosa que tú hagas sobre Gabo debe tener magia también”, enfatiza Alberto Medina.

Publicidad

A pesar de que el ilustrador Juan Pablo Gómez es un lector inicial de Gabo, logró plasmar en trazos y dibujos aquellos símbolos, detalles y lugares como Macondo que, según Medina, son reales.

Publicidad

“La escritura de Alberto es muy expresiva, entonces cosas como el clima o texturas o cosas de ese estilo me evocaban muchas cosas en términos gráficos”, subraya Juan Pablo Gómez, ilustrador del libro.