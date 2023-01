EN VIVO: conéctese con el gran foro “Medios de comunicación: mitos, retos y verdades para el futuro”

Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir sobre la industria.

El foro académico, organizado por Caracol Televisión dentro de las actividades de celebración de sus 50 años, examina el futuro de la televisión abierta, sus desafíos y oportunidades.

CONFERENCISTAS INVITADOS:

Michael Wolff: autor de gran éxito en ventas y destacado columnista de periódicos y revistas, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Durante más de 20 años, en sus columnas habituales en Vanity Fair, New York Magazine, The Guardian, British GQ y Hollywood Reporter, ha escrito sobre los dramáticos cambios en el negocio de los medios en el mundo. Fue uno de los primeros expertos en reconocer el impacto de la transformación digital en la industria. En su libro de 2015, Television is the New Television, destaca la fortaleza del contenido y la revolución que hay detrás de su distribución. Autor del New York Times Best Seller en el 2018: Fuego y Furia. Ha recibido numerosos premios de periodismo. Vive en la ciudad de Nueva York.

Roberto Scmidt: trabaja en Globo hace más de 25 años, actualmente es VP de Marketing. Él es responsable del desarrollo de proyectos comerciales que involucran temas institucionales, culturales, cine, promociones, product placement, juegos, multiplataforma, internet y espectáculos musicales entre otros. Tiene experiencia en gestión, marketing, planificación de medios y administración de la cultura. Es graduado en Ciencias de la Computación y en Filosofía. Además, posee una Maestría y un Doctorado en Comunicación y Semiótica.

Karim Hamri: abogado con amplia experiencia en asuntos de regulación publicitaria francesa, en particular las disposiciones resultantes de la "ley Sapin" no. 93-122 de 29 de enero de 1993.

Patrick Pennincks: jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. Ha pasado los últimos 25 años de su carrera en el Consejo de Europa, contribuyendo a la promoción de procesos de transformación de la Organización y desarrollando colaboraciones con instituciones internacionales y nacionales. En la actualidad, dirige el Departamento de la Sociedad de la Información de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Coordina la elaboración de normas y las actividades de cooperación en los ámbitos de los medios de comunicación, la gobernanza de internet, la protección de datos y la ciberdelincuencia.

John Frelinghuysen: alto ejecutivo de la industria digital y de medios con experiencia en estrategia comercial, innovación de producto y desarrollo de nuevos negocios. John ha trabajado en los sectores de los medios y la tecnología, centrándose en los medios digitales, redes de televisión y radiodifusión, y empresas de información y servicios. Entre 2015 y 2017, John se desempeñó como EVP Digital Media para Disney / ABC Television Group, en donde dirigió la revitalización de los servicios digitales para el consumidor y condujo el crecimiento de los ingresos digitales para ABC Entertainment, ABC News, estaciones locales de ABC, Freeform y Canal Disney. Antes de Disney, John se desempeñó como vicepresidente senior, jefe de estrategia de AOL, ayudando a dirigir su transformación en una empresa de tecnología publicitaria y de contenido de próxima generación y liderando la alianza de AOL con NBCU y Microsoft, y en la venta de la compañía a Verizon.

AGENDA DEL FORO:

8:00 a.m. Television is the new television

MICHAEL WOLFF: escritor, ensayista, columnista y periodista

8:45 a.m. Q/A Michael Wolff

MARIA ELVIRA ARANGO: moderadora

9:15 a.m. “Repensando la industria de los medios”

ROBERTO SCHMIDT: vicepresidente Mercadeo Globo TV, Brasil

10:00 a.m. Break

10:30 a.m. “Caso experiencial Ley Sapin – Francia”

KARIM HAMRI: experto en regulación publicitaria

10:45 a.m. Panel: “Escenario mundial en regulación de la industria de contenido y publicitaria”

PATRICK PENNINKS: jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa

KARIM HAMRI: experto en regulación publicitaria

JORGE MARTÍNEZ: secretario General de Caracol Televisión

JUAN CARLOS GÓMEZ: moderador

11:15 a.m. “El futuro de los medios de comunicación”

JOHN FRELINGHUYSEN: consultor y ex VP Digital para Disney - ABC Television

12:00 p.m. Panel: “La responsabilidad de los medios en la construcción de país”

ROBERTO SCHMIDT: vicepresidente Mercadeo Globo TV, Brasil

JOHN FRELINGHUYSEN: consultor y Ex-VP Digital para Disney- ABC Television

DAGO GARCIA: VP de Producción Caracol Televisión

JORGE MARTINEZ: secretario General de Caracol Televisión

MARIA ELVIRA ARANGO: moderadora

TRANSMISIÓN EN VIVO:

El gran foro “Medios de comunicación: mitos, retos y verdades para el futuro” será transmitido vía streaming por:

www.noticiascaracol.com

www.elespectador.com