Encuentre vuelos baratos todos los días con estos diez consejos prácticos

Siempre es un buen momento para tomar esas vacaciones que tiene en pausa y conocer otros destinos. Abrirse a la posibilidad de conocer lugares, personas o simplemente aventurarse a lo desconocido puede ser una buena idea y no tendría por qué ser costoso. Si usted quiere encontrar vuelos baratos para poder escaparse de la rutina, hay consejos prácticos que puede seguir para ser exitoso en la tarea.



A veces pensamos que se requiere ser un experto en viajes para poder armar unas vacaciones, pero la verdad es que no. Si usted cuenta con un computador o un dispositivo móvil e internet, puede armar sus paseos a la medida, con los planes que desee y el presupuesto con el que cuente.

Para que empiece su paseo, lo primero que debe hacer es llegar a su destino. Si para esto necesita tomar un avión, le listamos 10 consejos muy fáciles para que encuentre vuelos baratos cualquier día:

Planee su viaje

Para encontrar los vuelos más económicos, es esencial reservar con anticipación. Las aerolíneas suelen ofrecer tarifas más bajas para aquellos que planean sus viajes con varios meses de antelación.

Sea flexible

Si bien le aconsejamos que organice su viaje, deje espacio de maniobra. Usar la opción de “ser flexible” al buscar una ruta puede darle más posibilidades de encontrar vuelos baratos. Utilice herramientas en línea para buscar opciones en diferentes días y escoja el más económico.

Le adelantamos que viajar los viernes o los domingos puede ser más costoso. Algunos días recomendados que se pueden ajustar a sus tiempos son los lunes, jueves o sábados por la noche.

Explore otros aeropuertos

Considere volar desde y hasta aeropuertos cercanos a su lugar de salida y llegada. A veces, los vuelos desde aeropuertos secundarios son más baratos que los de los principales.

Compare precios

En internet hay varios buscadores que pueden comparar tarifas por usted. Google vuelos es uno de ellos. Usted solo debe ingresar los datos y la herramienta le entregará todo lo que necesita saber para elegir un vuelo económico.

Active sus notificaciones

Tanto en Google como en aplicaciones de viajes puede activar notificaciones para que se le informe a su correo o celular cuando haya promociones para destinos que usted frecuente constantemente o quiera conocer. Esto le permitirá aprovechar ofertas especiales.

Busque vuelos como incógnito

Use la pestaña “incógnito” o borre las cookies de su navegador web para hacer sus búsquedas. Las aerolíneas pueden aumentar los precios si ven que has estado buscando constantemente vuelos a un destino en particular.

Haga escalas

Hacer escalas puede ser algo tedioso, pero esta es una buena alternativa cuando todas las rutas están a precios altos. A veces, los vuelos con escalas son más económicos que los vuelos directos.

Viaje ligero

Ahora en la mayoría de aerolíneas hay que pagar extra por tener llevar maletas de bodega o de mano. Le recomendamos aprender a empacar pocas cosas y viajar solo con un bolso de las dimensiones que esté contemplado en su boleto de avión. Esta opción es ideal si viaja pocos días y no necesitará muchos elementos.

Viaje en temporada baja

Trate de tomar sus vacaciones en temporadas en las que no todas las personas viajan. Este consejo tiene dos puntos positivos: que puede comprar vuelos baratos y disfrutar de sus destinos sin que estén tan concurridos.