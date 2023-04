¿Es pecado tener relaciones íntimas en Semana Santa? Hablemos de este y más mitos

Abundan los mitos sobre lo que se debe hacer y lo que está prohibido durante la Semana Santa , pues, recalca la religión, este es un tiempo dedicado a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dichas creencias han sido transmitidas por varias generaciones.



Las creencias más comunes de Semana Santa

No se debe barrer ni clavar clavos o puntillas en Viernes Santo

No debe bañarse el Viernes Santo

No debe vestirse de rojo

No salir después de las 3 de la tarde

No comer ningún tipo de carne roja

No se debe tener relaciones sexuales

Evitar los juegos de azar

No escuchar música

"Los católicos cristianos recordamos y conmemoramos el hecho más importante, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, la última cena; el viernes, el momento de la crucifixión; y el domingo, la resurrección del Señor", señaló el sacerdote Carlos Posada, en diálogo con Canal Institucional.

Sobre las creencias en Semana Santa, el prelado aseguró que, aunque hacen parte del respeto y fervor de las personas, estos mitos no tienen ningún sustento.

"Son cosas que se introdujeron en la Semana Santa y que hacen parte del fervor popular de las personas, pero esto no tiene ningún sustento. El viernes es básicamente recordar el acontecimiento de la muerte de Jesucristo, cosas como no bañarse o vestirse de rojo no interfiere en nada", argumentó en el diálogo con Canal Institucional.

Agregó en dicho medio de comunicación que "nuestro cambio es internamente, lo externo no importa. Como dice el profeta Isaías: 'Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí'. Hay cosas que ayudan, pero lo que importa es una verdadera transformación desde nuestros actos".



Monserrate: ¿es cierto que las parejas que suben al cerro terminan su relación?

En otros temas, durante Semana Santa, Monserrate se convierte en uno de los sitios preferidos para visitar, ya sea por turistas o feligreses. Sin embargo, hay historias que giran en torno a que muchas relaciones se acaban cuando las parejas se animan a subir al cerro. ¿Verdad o mito?

Aunque no hay evidencias científicas de que esto sea real, Leidy Díaz, guía del Instituto Distrital de Turismo, tuvo una experiencia en el punto de información del cerro que, al parecer, apoya dicha creencia.

"Alguna vez una persona se acercó y me pidió que le prestara electricidad para conectar un bafle porque le iba a dar un concierto a la novia de su amigo que estaba abajo en la taquilla para subir; él tenía un ramo de flores y, después de esperar mucho tiempo, nunca subieron los enamorados. Según el amigo que estaba arriba, la pareja se había peleado en la taquilla. No alcanzaron a subir y terminaron su relación", recordó. Pero lo cierto es que ir a Monserrate es un plan encantador.