Esto pasa cuando una mosca se para sobre su comida

¿Alguna vez ha experimentado la situación de ver diversos animales, incluida una mosca, revoloteando alrededor suyo o de su comida? Lo que posiblemente no sepa es la importancia de prestar atención a que este insecto se pose en su alimento. ¿La razón? Aquí le explicamos detalladamente.

Es crucial reconocer que las moscas son portadoras de diversos microorganismos, como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos agentes patógenos pueden transmitirse al entrar en contacto con los alimentos, y algunas de las enfermedades que podrían resultar incluyen la salmonelosis, la disentería, el cólera, la tuberculosis o la lepra, entre otras. No obstante, no todos los insectos son iguales, y el riesgo de contaminación no es uniforme en todos los alimentos.

Diversos factores influyen en la probabilidad de que una mosca cause enfermedad, entre ellos el tipo de insecto, el tipo de alimento, el tiempo que el animal estuvo en contacto con la comida, la temperatura ambiente y el estado de salud del individuo.

Las moscas son más peligrosas que una cucaracha

Las moscas, en particular las domésticas, representan un mayor riesgo debido a su tendencia a alimentarse de materia orgánica en descomposición, como residuos, heces o cadáveres.

Posteriormente, este animal tiende a posarse sobre los alimentos, dejando tras de sí excrementos, huevos o patas contaminadas. “El 67% de las moscas son más sucias y transmiten más patógenos que las cucarachas” explica Ron Harrison, entomólogo y director de servicios de Orkin.

Para que pueda identificar la magnitud de esto, Miguel Carles-Tolrá, biólogo y profesor, de Ciencias Naturales en Barcelona, indica: “las cucarachas se alimentan de restos de comida, pero no de materia podrida como lo hacen las moscas, estas últimas transmiten más microbios”

Por este motivo, cuando una mosca cruza sobre los alimentos, vacía su estómago al expulsar su contenido para poder reposar. Es importante tener en cuenta que estos animales son portadoras de microorganismos capaces de desencadenar enfermedades en los seres humanos.

¿En qué tipo de comida suele pararse la mosca?

El tipo de alimento desempeña un papel crucial en el riesgo de contaminación por moscas, ya que las comidas húmedas, blandas y ricas en proteínas son particularmente propensas a atraer a estos insectos. Ejemplo, la carne, pescado, huevos, lácteos, frutas y verduras cortadas. Para prevenir el contacto no deseado con ellas, es esencial mantener estas comidas refrigeradas o debidamente cubiertos.

Además, la duración del tiempo que una mosca permanece posada sobre la comida aumenta las posibilidades de contaminación, ya que puede transferir microorganismos durante este período.

Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania han demostrado que una mosca puede contaminar los alimentos en tan solo cinco segundos. Asimismo, la temperatura ambiente influye significativamente en el riesgo de contaminación.

A temperaturas más elevadas, las moscas son más activas y los microorganismos tienen un crecimiento más acelerado. Por lo tanto, se recomienda evitar dejar los alimentos al aire libre durante el verano o en entornos cálidos.

¿Se debe botar la comida en caso de que una mosca se pare mucho tiempo?

Después de conocer los riesgos asociados con la presencia de moscas, la recomendación para preservar la salud es, sí, al menos considerar descartar la parte afectada.

En el caso de alimentos secos, duros o cocinados, si la mosca solo estuvo brevemente en contacto, es posible que aún pueda consumir el alimento sin problemas. La clave en esta situación es adherirse a prácticas de higiene alimentaria rigurosas y evitar el contacto directo entre las moscas y la comida.

Mantener una buena higiene en la manipulación y almacenamiento de alimentos contribuye significativamente a minimizar los riesgos asociados con la contaminación por estos insectos.