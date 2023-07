¿Acostumbra lavar sus alimentos antes de cocinarlos? Aunque parezca algo difícil de creer, si se realiza esta práctica con ciertos tipos de comida resulta contraproducente. ¿La razón? Puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada o pérdida de nutrientes.



¿Cuáles alimentos no se deben lavar antes de cocinar?

Alimentos que no se deben lavar antes de cocinar

Carne

Lavar la carne cruda puede dispersar las bacterias presentes en su superficie a otras áreas de la cocina, aumentando así el riesgo de contaminación cruzada. Por eso, es importante cocinar la carne a la temperatura adecuada para eliminar cualquier bacteria dañina.

Pollo

Al igual que con la carne, lavar el pollo crudo hace que se dispersen las bacterias, como la salmonela, a otras superficies de la cocina. Cocine el pollo a la temperatura adecuada para garantizar que esté seguro para el consumo.

Pescado

No se recomienda lavar el pescado crudo, ya que puede favorecer la proliferación de gérmenes y aumenta el riesgo de contaminación. Es mejor manipularlo con cuidado y cocinarlo correctamente para asegurar su seguridad.



Huevos

Jamás se debe lavar los huevos antes de cocinarlos. Estos tienen una capa protectora natural llamada "cutícula" que ayuda a prevenir la entrada de bacterias. Lavar este tipo de alimento puede eliminar esta membrana y aumentar el riesgo de contaminación.

Vegetales de cáscara dura

Algunos vegetales, como las papas o las zanahorias, tienen una cáscara dura que protege su interior de gérmenes. Lavarlos antes de cocinarlos eliminaría parte de su capa protectora y nutrientes solubles en agua. Lo mejor que puede hacer es limpiarlos con un cepillo suave.

¿Qué no hacer con la freidora de aire?

freidora de aire Getty Images

No dejar la freidora de aire desatendida

Es importante supervisar la freidora de aire mientras está en funcionamiento. No la deje sin vigilancia para prevenir posibles problemas como sobrecalentamiento, derrames de alimentos u otros accidentes.

No sumergirla en agua

Las freidoras de aire contienen componentes eléctricos y no deben ser sumergidas en agua ni lavadas en el lavavajillas. Si necesita limpiar la freidora, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante.

No colocar la freidora cerca de materiales inflamables

Mantenga la freidora de aire alejada de objetos inflamables como cortinas, toallas de cocina, papel o productos químicos. El calor generado durante la operación de esta puede representar un riesgo de incendio si está en contacto con estos materiales.

No bloquear las salidas de aire

Asegúrese de que las salidas de aire de la freidora estén siempre despejadas y no obstruidas. Bloquear las salidas puede causar un aumento de la temperatura interna del electrodoméstico y generar un riesgo de sobrecalentamiento.

No llenar la canasta por encima de la capacidad recomendada

Cada freidora de aire tiene una capacidad máxima recomendada para la cantidad de alimentos que se pueden colocar en la canasta. No exceda esta, ya que puede afectar el rendimiento y provocar una cocción desigual o problemas de seguridad.



No utilizar la freidora de aire en superficies inestables

Coloque la freidora de aire sobre una superficie estable y nivelada para evitar que se vuelque accidentalmente durante su uso.

No use aceite en exceso

Una de las ventajas de las freidoras de aire es que requieren menos aceite en comparación con las freidoras tradicionales. No agregue más aceite del necesario, pues esto generaría humo y afecta la calidad del resultado final.

No coloque alimentos demasiado húmedos

Si va a freír alimentos con un alto contenido de agua, como verduras congeladas o empanadas rellenas, debe secarlos bien antes de colocarlos en la freidora. El exceso de agua genera vapor y hace que los alimentos se vuelvan blandos en lugar de crujientes.

No utilice utensilios metálicos

Evite utilizar utensilios de metal dentro de la freidora de aire, teniendo en cuenta que pueden rayar o dañar el revestimiento antiadherente de la canasta. Opte por objetos de silicona, madera o plástico para evitar daños.

