Evite el guayabo: estas son las bebidas alcohólicas que más lo producen

¿Se ha preguntado alguna vez por qué el whiskey sabe diferente al vodka? ¿O por qué una cerveza tiene un sabor tan amargo? La respuesta está en los congéneres, que son sustancias químicas que se generan durante la producción del alcohol. Y así como esta variable afecta el sabor de este tipo de bebidas, también impactan su aroma, color e incluso qué tanta resaca, o guayabo, produce.

Los congéneres están presentes en todas las bebidas alcohólicas, pero su concentración varía según el proceso de elaboración. Las bebidas alcohólicas que contienen más congéneres producen más resaca, usualmente estas se pueden identificar porque son oscuras. Las bebidas de este tipo que menos guayabo produce son las claras.

Bebidas que más producen guayabo

Ya sea durante la fermentación, o la destilación, se pueden producir los congéneres. Las bebidas alcohólicas oscuras suelen tener una mayor concentración de congéneres como metanol, acetaldehído e histamina, que contribuyen a la aparición del guayabo.



El metanol es una toxina que puede provocar dolor de cabeza, náuseas y vómitos. El acetaldehído es un producto de desintoxicación del alcohol que también puede provocar dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La histamina es una sustancia química que puede provocar inflamación y malestar general.

Las bebidas alcohólicas que suelen tener una mayor concentración de los mencionados congéneres son:



Whisky

Brandy

Coñac

Ron

Tequila

Vino tinto

Bebidas que menos producen guayabo

Las bebidas alcohólicas con menos congéneres y que, por tanto, producen menos resaca, se pueden identificar por su color, pues tienden a ser más claras. Las bebidas alcohólicas con menos congéneres son:



Cerveza

Vino blanco

Vodka

Ginebra

Pero cuidado, esto no significa que no produzcan guayabo o no tengan efectos en su organismo. De igual forma debe autocontrolarse y conocer sus límites. Esto es crucial no solo para evitar la resaca, sino también para prevenir problemas de salud a largo plazo como alta presión arterial, enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado y hasta cáncer.

Consejos para contrarrestar el guayabo

Así como el tipo de alcohol y las cantidades que consumió influyen en qué tanta resaca experimenta, su organismo también es un factor determinante. Por esa razón, no todas las resacas son iguales. Entre los síntomas que se experimentan están el dolor de cabeza, las náuseas, fatiga, sensación de debilidad, mareos, irritabilidad, entre otras.



