¿Las vidas perfectas no existen? La reflexión de Felipe Restrepo Pombo, escritor de ‘Ceremonia’

Felipe Restrepo Pombo inició su carrera como reportero en la Revista Cambio. Su pasión por la escritura y la observación de los detalles en las personas y los objetos lo convirtieron en un experimentado cronista que pasó de las salas de redacción a la editorial y hoy hace parte de una nueva era de escritores colombianos.

En la Feria del Libro de Bogotá presentó ‘Ceremonia’, su más reciente obra, que en 267 páginas critica la idea de una vida perfecta, a través de la familia Ibarra.

“A mí me da mucha tristeza de como gente vive toda su vida así, ocultándose, no siendo quien realmente quiere, para complacer a los demás, para que crean que vive una vida perfecta. Creo que todos de cierta forma hemos pasado por estos procesos y también dejé mucho de mi experiencia, de cómo me costó años reconocer quién soy, lo que quiero, lo que busco”, comentó Felipe Restrepo Pombo sobre su libro de personajes atrapados en apariencias.

Tras esa introspección, dice, “cuando uno acepta y es quien quiere ser puede vivir no una vida perfecta, pero al menos una vida menos tormentosa”.