Final Nacional Batalla Red Bull Colombia en Medellín: aquí todos los detalles

En Medellín, este sábado primero de julio se llevará a cabo la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023. La cita para un gran espectáculo de mucha música, rimas e improvisación es en el Coliseo Iván de Bedout a las 7:00 p. m.

Los fans del freestyle pueden adquirir sus entradas haciendo clic aquí https://latiquetera.com/evento/red-bull-batalla-final-nacional-2023 , para presenciar un espectáculo emocionante junto a los mejores MC colombianos.

Los 16 cupos para la competencia de este sábado ya tienen nombre y dueño. Entre ellos están los MC que ocuparon el podio de la final del año pasado: Carpediem, Valles-T y Mega.

Y también figuran los 10 finalistas recientemente anunciados por Red Bull: Marithea, Ken Zingle, Puppy, Filósofo, RBN, Kechu, Airon, Teonoventa y Arhrilez. El cupo lo completan los tres ganadores de las plazas Cartagena (Mister Wiiz), Cali (Fat N) y Bogotá (Lit Ignis).

Publicidad

ESTOS SON LOS FINALISTAS:

● Carpediem (Bicampeón Red Bull Batalla 2019 , 2022)

● Valles-T (Bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia 2016 -2018 y campeón FMS Colombia, subcampeón internacional de Red Bull Batalla en el año 2019)

● Mega (Ganador Fog Puyo Internacional Ecuador 2023)

● TeoNoventa (Campeón regional de los 38 que no juegan)

● Marithea (Campeona internacional de Combatemática en 2019 y campeona de Red Bull Batalla Colombia 2021)

● Puppy (Ganador nacionales en Perro Come Perro 2021 y 2022)

● Fat N (Campeón nacional BDM Duplas del 2023, Campeón Regional BDM del 2022)

● Filósofo (Campeón de 38 que no se juega Nacional 2021 y Campeón de Hip4 Festival Nacional 2021)

● Mister Wiiz (Ganador Nacional de LibernoDino Nacional 2022 )

● Ken Zingle (Campeón de Supremacía MC Colombia 2022, Campeón Internacional Liga Venom)

● RBN (Ganador BDM Colombia 2017, 2018 y Supremacía MC Colombia 2017)

● Airon Punchline (Campeón de la KO Internacional, Campeón la Gold Battle Colombia en 2020 y la CDB Legends 2022)

● Achrilez (Campeón Regional de BDM 2020 Urabá, Campeón Regional Ferias de el banano de apartadó edición 2021, Campeón De Noveno Round edición puntos de ascenso a la liga K.O)

● Lit Ignis (Campeón regional Código de Barras legends 2022)

● Chang (Campeón nacional de competencias en México, Colombia y Venezuela, Ganador de Batalla Red Bull Venezuela 2019)

● Urko (Participante Red Bull Batalla Colombia 2022)

Los jueces serán Eleven, Skonen y Kim MC.

Publicidad

El bogotano Elevn, experimentado MC colombiano, es bicampeón de Red Bull Batalla Colombia (2017 y 2020), reconocido exponente en el mundo del Hip-Hop de habla hispana.

De otro lado, destacado por ser uno de los mejores raperos y MC de España, llega Skone, bicampeón nacional en su país natal y campeón internacional en el 2016. El freestyler malagueño ha recorrido todo el mundo hispanohablante esparciendo sus rimas en los últimos 5 años.

Kim MC complementa el equipo de jurados. Se trata de una de las mujeres más reconocidas en el mundo del freestyle por ser la primera campeona nacional en una competición de Red Bull Batalla (2007) en Venezuela. Ocupó el cuarto lugar en la Batalla Internacional de Red Bull 2007.