Flavia Dos Santos: “El proceso de envejecimiento nos anuncia el final”

En un video publicado en TikTok , la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco habló sobre cómo es envejecer e hizo referencia a las críticas que ha recibido por tocar este tema. Ante la situación, la sexóloga Flavia Dos Santos expuso lo difícil que es enfrentar este proceso con las redes sociales.



En los últimos años las redes sociales se han convertido en un medio por el cual las personas comparten su vida diaria con los demás consumidores de las plataformas. Pese a esto, muchos usuarios aprovechan el contenido para criticar y juzgar a los otros, sin tener en cuenta los motivos que puedan estar detrás de cada material.

En un video publicado recientemente en la plataforma de TikTok, Margarita Rosa de Francisco habló abiertamente de su envejecimiento que, según expresó, ha sido blanco de críticas en otras plataformas.

“El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, manifestó.

A propósito de esto, la sexóloga Flavia Dos Santos comentó que estas críticas se dan porque “las personas no quieren verse reflejadas en el otro” y castigan a "quienes se atreven a expresarse libremente sin ocultar eso que le molesta a los demás".

Según la sexóloga, un ejemplo son los comentarios que le hicieron a Madonna en su aparición de los Grammys, pues su imagen denotaba el paso del tiempo.

Madonna respondió por medio de redes sociales con un sentido mensaje: “Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras".

Flavia Dos Santos asegura que este problema afecta principalmente a las mujeres ya que “venimos de una historia donde la mujer fue objetificada y consumida por pedazos. El cuerpo femenino nunca tuvo pensamiento propio”, a diferencia del género masculino donde “los hombres siempre fueron integrales, a ellos no se les critica”.



Para Dos Santos, el paso de los años representa un proceso natural de desgaste y propone un ejercicio de autorreflexión para trabajar internamente la dificultad de asumirlo, en lugar de intentar eliminarlo. “El proceso de envejecimiento nos anuncia el final, la vida está hecha de finales, pero los seres humanos no queremos enfrentar eso, queremos congelar en el tiempo”, puntualiza.

Finalmente, la sexóloga sugiere ver las críticas como una confesión de lo que acontece en el interior de las personas: “Lo que tú no quieres ver en ti, lo reflejan los otros. El que critica se está confesando”, declara.