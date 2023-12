¿Hasta cuándo se pueden entregar y recibir regalos de Navidad? Esto indica la tradición

La Navidad es valorada por el tiempo que se pasa en familia y con amigos, pero es innegable que los regalos también hacen parte de la magia de la temporada. Los presentes que se entregan el 25 de diciembre generan emoción y expectativa, pero, ¿qué pasa si no recibe nada este día?, ¿el niño Dios o Papá Noel le pueden entregar obsequios después?



Aunque todos queremos recibir regalos y lo más pronto que se pueda, no se preocupe, porque el 25 de diciembre no es el único día que se pueden entregar los presentes navideños. No hay una regla estricta sobre cuándo se deben entregar los obsequios de esta temporada y si se sigue la creencia cristiana.

Hay un tiempo extenso para recibir o tener un detalle con sus seres queridos.

Algunas familias entregan los regalos desde el 24 de diciembre en la noche. Colombia es uno de esos territorios que tiene esta tradición, pues en las cenas de Navidad empieza el intercambio de presentes. En otros lugares del mundo, como Estados Unidos y Europa, los regalos se entregan en la mañana del 25, pero en países como México, los regalos se entregan el 6 de enero, el día de los Reyes Magos.

¿Por qué se pueden entregar regalos de navidad hasta el 6 de enero?

La tradición de entregar regalos de navidad hasta el 6 de enero se basa en la historia bíblica de los Reyes Magos que visitaron al niño Jesús en Belén. Esta indica que Melchor, Gaspar y Baltasar, tres sabios de oriente que representaban diferentes razas y edades, viajaron siguiendo la estrella de Belén, la cual los condujo a conocer al hijo de Dios.

Ellos llevaron regalos de gran simbolismo: oro como tributo a la realeza de Jesús, incienso en reconocimiento de su divinidad y mirra como previsión de su sufrimiento. Por eso, en diversas partes del mundo, la Epifanía, como se conoce este suceso, se celebra con rituales únicos cargados de regalos.



Por eso, si no pudo entregar obsequios el 25 de diciembre, puede hacerlo hasta el 6 de enero. Y si a usted fue a quien no le dieron presentes, no se preocupe porque todavía hay tiempo para que los reciba.

Consejos útiles para la entrega tardía de regalos

Si va a entregar regalos durante los 12 días de Navidad, entonces debe tener en cuenta algunas recomendaciones para que evite malos entendidos con sus seres queridos. Recuerde que a Navidad es una temporada para celebrar, compartir y hacer felices a los demás y la comunicación es clave para que sus relaciones no se afecten.



Comunique sus planes

Es crucial comunicar a los destinatarios que planea entregar regalos después de la Navidad. Esto evita malentendidos y permite que todos continúen disfrutando del espíritu navideño. Opte por regalos duraderos y significativos

Cuando planee entregar regalos después del 25 de diciembre, elija obsequios que perduren en el tiempo. Objetos duraderos y significativos mantienen viva la magia navideña mucho después de que los adornos se guardan.

De igual forma, listamos algunos consejos para entregar los regalos de Navidad de forma especial: