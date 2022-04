“Hay tantos escritores y periodistas transfóbicos”: Camila Sosa en la Feria del Libro

En la Feria del Libro de Bogotá, la escritora argentina Camila Sosa habló de su nuevo libro ‘Soy una tonta por quererte’, una colección de relatos de amor y personajes que han sufrido de rechazo en la sociedad.

“Siempre creí que la historia de las travestis y la historia de los negros tenían muchos puntos en común y un día fui de visita a la casa de mi padre y me senté a escribir y lo terminé en una tarde el cuento y me gustaba mucho”, expresó sobre la historia de Billie Holiday que plasma en su nueva obra.

La autora de la novela ‘Las malas’ se refirió también al momento en el que nace Camila Sosa como escritora: “Empecé a escribir como una mujer y después comencé a salir a la calle vestida como una”.

Asimismo, habló de la discriminación y ofensa en el mundo intelectual hacia escritoras como ella.

“Hay tantos escritores y periodistas transfóbicos. Yo he estado con periodistas que me han dicho ‘bueno, ya, muérete, ya escribiste ‘Las malas’, periodistas que se han sentado y me han dicho ‘Camila ¿tú eres homosexual?’. Lo que sucede es que ya no tienen el poder como tenían antes de pegarme una trompada y dejarme desmayada ahí en la calle. Pero la discriminación existe y sobre todo en el mundo de los literatos”.

Agregó que “los escritores se sienten además muy amenazados cuando figuras como yo, como Gabriela Wiener, por ejemplo, que no venimos de regiones académicas, eso los pone muy nerviosos porque la literatura no es un privilegio de los escritores”.

Sosa visitó la localidad de Los Mártires en Bogotá y dio su impresión tras ese recorrido.

“Ayer fui al barrio Santa Fe (Bogotá) y yo veía cómo convivían los militares con esos cuerpos, trabajando, tratando de ganarse el pan, no más que eso, tratando de comer, y era una imagen muy perturbadora”, manifestó.