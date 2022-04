‘Historias humanas de perros y gatos’, lo nuevo del escritor Gustavo Castro Caycedo

El periodista y escritor Gustavo Castro Caycedo presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá ‘Historias humanas de perros y gatos’. Con más de 60 años de experiencia y 37 obras, en esta ocasión se inspiró en esos seres que, como se dice popularmente, a veces no les falta sino hablar.

“La relación de los seres humanos con unos seres sintientes que no pueden hablar, pero que tienen una capacidad de expresión de lo humano en muchos casos superior a la de muchos seres humanos. La expresión de los ojos de un perro, la expresión de cariño de un gato, la expresión de cercanía de un caballo lo dice todo, son más humanos que muchos seres humanos” manifestó Castro Caycedo.

Un gato llamado Chigüiro, que fue encontrado por su hija luego de ser arrollado en plena autopista, inspiró este relato.

“Siempre añoré un nieto y no lo tenía, él fue mi nieto. Le enseñé a ser portero, lo entrené botándole unas bolas de papel y se convirtió en un portero. Yo escribo a la madrugada y él se sentaba al lado mío, junto al computador, Por ahí a las 12 a.m. daba un brinco, me pegaba en la mano, me invitaba que diéramos una vuelta, volvíamos y otra vez seguía ahí”, contó.

Sobre los pasos en Colombia para proteger a los animales señaló: “De las noticias de la semana pasada, la que más me gustó fue saber que en la segunda sesión de la Cámara fue aprobada la ley de protección animal y esperemos que los senadores no se echan para atrás. Eso es importante, es un país que está demostrando que a pesar de toda la tragedia que vive tiene sentimientos que comienzan por los animales”.

Y también se refirió al debate que hay por la humanización de los animales. “A veces ve uno casos de exageración, yo creo que hay que tener un límite. El límite es el amor, pero no la pasión”, subrayó.