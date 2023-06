Hombre es criticado por requisitos que pide a mujeres para conocerlo: “Ser piadosa y pesar poco”

En los últimos años, la manera de concretar citas con fines de encontrar pareja ha evolucionado con la ayuda de internet, las redes sociales y las aplicaciones, ya que facilitan la tarea de conectar con personas, incluso a distancia, a través de la virtualidad. Sin embargo, esto representa un riesgo para los individuos, en el sentido de que pueden llegar a idealizar a sus nuevos contactos, basándose únicamente en las fotos que se comparten, que pueden estar alejadas de la realidad.



Aunque el aspecto no debería ser un factor determinante a la hora de permitirse conocer a alguien, un hombre generó polémica en redes sociales luego de publicar una especie de “convocatoria” para conseguir pareja, en la que exigía una serie de requisitos indispensables que las candidatas debían cumplir para llamar su atención, asegurando que no hablaría con ninguna mujer que no tuviera todas las características.

La publicación fue realizada a través de Facebook e incluía aspectos como rango de edad, peso, altura y pasatiempos. Sus demandas, catalogadas por los usuarios como “inquietantes”, serían compensadas con beneficios económicos, ya que la elegida no tendría que preocuparse por nada ya que, asegura, él cuenta con un buen trabajo para proveer la mesa.

“Soy un hombre cristiano recién divorciado de 54 años, mido 1,92 metros, peso 88,9 kilos y estoy en excelente forma. Tengo mi propia casa, dos autos nuevos y tengo un muy buen trabajo”, se lee al inicio de la convocatoria. “Estoy buscando una mujer piadosa de 18 a 25 años que quiera formar una familia. Debe pesar menos de 60 kilos y no medir más de 1,65 metros”.

El hombre, a pesar de ser padre de tres hijos, espera que su futura pareja sentimental no haya tenido relaciones íntimas todavía: “No debe tener tatuajes o piercings y no puede fumar ni beber. Además, debe ser virgen”. Por otro lado, el sujeto menciona que la mujer que se postule debe estar dispuesta a amar a los niños para que cuide de sus hijos. “Traigo mucho a la mesa”, puntualiza.

Para finalizar, el exigente hombre comenta que las candidatas deben enviar una serie de fotos junto a un mensaje que le permita decidir si vale la pena conocerlas o no.

La publicación en cuestión generó todo tipo de reacciones entre los usuarios que rechazaron los requisitos que pedía el sujeto para sus citas. “Tiene la edad suficiente para ser su abuelo y exige una virgen”, señaló en los comentarios uno de los internautas indignados. Le recuerdan, además, que las mujeres no son una mercancía y que sus comentarios resultan no solo desagradables, sino machistas.