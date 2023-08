Hombre tiene una colección de 200 muñecas de juguete: “No me hace menos masculino”

Duane AJ, un exparticipante del Factor X en Reino Unido, tiene la afición de coleccionar muñecas de juguete desde que era niño. A sus 5 años obtuvo su primera pieza en una venta de autos cuando se encontraba en compañía de su abuela e inmediatamente “se obsesionó” con conseguir más.



Cada cumpleaños, celebración y navidad, la familia le compraba a Duan todo tipo de muñecos, pero sus favoritos eran los de Barbie y los de las princesas de Disney. De esta manera, la colección personal del hombre fue creciendo poco a poco, al igual que su amor por los juguetes.

Sin embargo, en su infancia todo se complicó cuando empezó a llevar sus muñecas a la escuela y sus compañeros de clase comenzaron a hacerle comentarios crueles al respecto.

“Al crecer, mi familia siempre apoyó por completo mi pasatiempo, nunca me hicieron sentir que estaba mal. Pero en la escuela los chicos se burlaban de mí y me llamaban gay, eso me superó y al final dejé de llevarlos", comentó.

Por este motivo, Duane mantuvo su colección en secreto incluso cuando se convirtió en adulto. Ahora, el hombre tiene 34 años y ha abrazado su pasatiempo sin vergüenza alguna. “Es un pasatiempo costoso, tengo que asegurarme de que todas mis facturas estén pagadas cada mes antes de comprar muñecas”, sostuvo.

En la actualidad, el coleccionista tiene barbies que van desde los 25 dólares hasta muñecas japonesas inteligentes que le costaron 800 dólares. Su dinero extra lo gasta en accesorios que pueden incluir zapatos mini de la marca Jimmy Choo, carteras y vestidos.

También ha conseguido muñecas de edición limitada y ahora comparte sus tesoros con sus más de 38.000 seguidores en redes sociales. “No sé por qué los amo tanto, pero lo hago. Creo que nací para coleccionar muñecas. Solo quiero crear conciencia sobre los tipos que coleccionan muñecas. Está bien hacer lo que disfrutas, quienquiera que seas”, dijo.

La colección de muñecas de Duane está avaluada en miles de dólares y ocupa una de las tres habitaciones de su casa. Su muñeca favorita es una versión de Alicia en el país de las Maravillas edición limitada que consiguió en internet antes de que Disney hiciera el lanzamiento oficial en su país de origen. “Solo hay 500 réplicas de ella en el mundo”, dijo.

Sus planes para seguir incrementando la colección continúan, a pesar de los malos comentarios que recibe, y no descarta la posibilidad de vender algunas de sus piezas en un futuro como “fondo de jubilación” si llegara a necesitarlo.

“Solo desde que llegué a la vida adulta dejé de preocuparme por lo que la gente piensa. Harás que te odien, hagas lo que hagas. La gente podría odiarte por coleccionar sellos. Tienes que abrazar lo que amas. Coleccionar muñecas no me hace menos masculino”, puntualizó.