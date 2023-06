Humberto de la Calle habla de su vocación de escritor tras publicar su primera novela

El senador Humberto de la Calle, cuya hoja de vida está llena de oficios de alto nivel en los tres poderes públicos del Estado, revivió una pasión juvenil: la literatura. Recientemente, publicó su primera novela. Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol, habló con él sobre su obra y sobre la vocación de escritor que permaneció dormida por años.

“Lo primero es decir: esto es ficción, pero una ficción que tiene distintos elementos de realidad. El hilo conductor, que es la vida y muerte inverosímil de Hércules Pretorius, responde a un caso de la vida real de un estudiante que ingresa en aquel entonces al M-19, pero también hay otros elementos de lo que pudiéramos llamar hiperrealidad porque en aquel momento confluyó en la Universidad de Caldas la presencia de Bernardo Jaramillo, del señor Báez, pero estábamos todos en el ambiente de la facultad de derecho”, contó Humberto de la Calle.

En el libro, llamado La inverosímil muerte de Hércules Pretorius, el protagonista sufre una disyuntiva moral entre la revolución, pero sin violencia.

“La novela tiene algo que yo pudiera llamar, repito, de hiperrealismo porque establece confrontaciones entre Bernardo y Báez y a veces con la presencia de Pretorius que, probablemente, no ocurrieron, pero que sé que son absolutamente más reales que la realidad sobre la base de una construcción ficticia, el problema de Hércules era su drama interno, la congoja, lo que sufría de su disyuntiva moral de querer la revolución, pero no querer la violencia”, explicó el senador.

De la Calle explicó cuáles fueron las razones por las que su personaje entró al M-19, donde encontró un trágico final.

“De alguna manera Pretorius deriva al M-19 por dos razones: primero porque dijo bueno esta es una guerrilla distinta, no es el marxismo-leninismo que a mí no me gusta, yo quiero es la revolución de los claveles y de pronto aquí hay una cosa novedosa, pero al mismo tiempo él empieza a ser atacado de ambos lados, lo que pudiéramos llamar derecha e izquierda, amenazas de muerte, entonces, él da el paso de ingresar al M-19 para sobrevivir y encontró la muerte”, detalló.