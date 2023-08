Inicia la épica búsqueda del monstruo del lago Ness en Escocia

Ya está en marcha en Escocia la mayor búsqueda del monstruo del lago Ness en cinco décadas. Cientos de investigadores con avanzada tecnología y aficionados de diferentes países intentan desentrañar un misterio que ha cautivado al mundo durante generaciones.



En Escocia, cientos de investigadores y autodenominados cazadores de monstruos de todo el mundo se dan cita para buscar el esquivo monstruo del lago Ness. La expedición desplegará drones con escáneres térmicos, embarcaciones con cámaras infrarrojas y hasta un hidrófono submarino que permite escuchar lo que pasa bajo el agua.

Todo esto para captar una pista del mítico monstruo acuático, del cual, el registro más antiguo, según insisten sus fanáticos, se remonta al año 565 d. C, en una biografía del monje irlandés San Columba.

“Han sucedido cosas a lo largo de los siglos en el lago Ness que no podemos explicar”, aseguró Paul Nixon, director general del centro Loch Ness.

Por otro lado, los participantes dicen haber experimentado ya los primeros resultados de la masiva búsqueda: “Oímos algo, escuchamos cuatro 'gloops'. No sé si es la mejor manera de describirlo, pero todos lo escuchamos, nos emocionamos y corrimos para asegurarnos de que la grabadora estuviera encendida y no, no estaba enchufada. Lo sé, es clásico”, lamentó Alan Mckenna, un voluntario de la exploración del lago Ness.

La búsqueda está abierta a todo el público y cientos de turistas se han reunido cerca al lago: “Vine de Francia sólo para ver el lago. Creo en las leyendas, pero al mismo tiempo no. Me gusta escuchar ambas historias”, aseguró la visitante Tatiana Yeboah.

Además de la expedición en las turbias aguas del lago Ness, cerca de 300 personas se inscribieron también para monitorear una transmisión en vivo y apoyar la búsqueda.