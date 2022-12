Jóvenes, cada vez menos interesados en el sexo: reveladora conclusión de un estudio

El sexo en jóvenes está siendo cada vez menos llamativo. Un estudio publicado por el diario El País de España revela que dicha población está cada vez menos interesada en las relaciones sexuales. El acceso a servicios a través de plataformas digitales, el exceso de pornografía y las aplicaciones de citas están generando consecuencias.

El artículo se titula ‘Insatisfacción en la era del sexo exprés’ , un reportaje que muestra cómo las aplicaciones de citas, el exceso de pornografía, el desapego emocional y la mala calidad de las relaciones arruinan las expectativas de las relaciones de pareja y conducen a una recesión sexual especialmente para los jóvenes. Según expertos, en Colombia no es la excepción.

Para el psiquiatra y neurocientífico Hernando Santamaría ,“ha entrado un nuevo fenómeno que es complejo como la liberación masiva de páginas pornográficas o el pago o mercantilización por sexo, o por actividades sexuales genitales específicas que creo que han desnaturalizado la forma como construimos relaciones”.

El diario español cita el estudio 'Singles in America', de la antropóloga y bióloga estadounidense Helen Fisher, la científica más citada del mundo en materia de biología y química del amor, quien asegura que los milenials son “los nuevos victorianos” de la austeridad sexual. Año tras año, Fisher ha visto cómo el sexo en jóvenes ha salido del top cinco de prioridades.

Hay un término clave en esta citada problemática y es el de la cultura del ‘hook up’, que se refiere a iniciar una relación sexual con alguien en encuentros casuales sin necesidad de compromiso. La académica y escritora Donna Freitas dice en un libro sobre el tema que esta cultura deja una generación infeliz, insatisfecha y confundida sobre su intimidad.

“No es malo el sexo exprés, pero la consecuencia individual del no generar apego, del no generar relaciones a partir de una situación de noviazgo, relación no sexual, hace que aquellas personas si generen en algún momento insatisfacción”, señala el psicólogo experto en sexualidad Herney Pazos.

Desde hace por lo menos cuatro años se habla de una recesión sexual en círculos académicos que afectaría especialmente a las mujeres, debido a que el sexo exprés, según los expertos, está diseñado para el orgasmo masculino.

La cultura del hookup, la pornografía y el desinterés por el sexo lleva según expertos a debilitar las reglas que llevan a una construcción sana de las relaciones de pareja.

Concluye la antropóloga Helen Fisher que, teniendo en cuentas estos factores, la estabilidad en las relaciones es el nuevo sexo en jóvenes.